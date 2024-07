RACAR Motorsport – AMR Partner Team: 5 Aston Martin para o resto da época

A RACAR Motorsport – AMR Partner Team inscreverá um quinto Aston Martin para o restante da temporada do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, com os estreantes António Lopes e Filipe Videira.

Inicialmente com três carros, a equipa de Lisboa expandirá para cinco, com os irmãos Pires e a dupla Lopes-Videira na divisão GT4 Am, junto com Rúben Vaquinhas e Pedro Bastos Resende.

Filipe Videira, vindo do Campeonato de Portugal de Todo Terreno e as 24 Horas de Fronteira, fará a sua estreia nas pistas e está focado em ganhar experiência.

“O Manuel Gião é um amigo de infância e o Ricardo Antunes também já o conheço há alguns anos. Foi com naturalidade que acabei por experimentar um Aston Martin da Racar Motorsport – AMR Partner Team durante um dia de testes e gostei da experiência, tendo dado o passo seguinte para disputar as provas restantes do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade. Vamos trabalhar para ganhar experiência e evoluir, esse será o nosso foco”.

António Lopes, que já competiu com a RACAR Motorsport, vê a equipa como uma boa oportunidade para evoluir como piloto:

“Já conheço o Ricardo Antunes há algum tempo e existe uma amizade entre nós, cheguei mesmo a ser patrocinador da equipa. Foi com naturalidade que escolhi a RACAR Motorsport – AMR Partner Team para realizar a minha estreia no Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade. É uma estrutura jovem e que está em constante evolução e já com um nível muito elevado, o que me permitirá crescer enquanto piloto. Para já, o nosso objetivo passa por ganhar experiência ao longo da temporada, fazer quilómetros, terminar as corridas sem incidentes, o que nem sempre é fácil, dado que o pelotão é muito numeroso e competitivo”.

A estreia da nova dupla ocorrerá no próximo fim de semana no Autódromo do Estoril, com futuras corridas em Valência e no Autódromo Internacional do Algarve, retornando ao Estoril em dezembro.