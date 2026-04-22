Quando o ‘Maestro’ parou Portugal: MemÃ³rias de uma noite com Fangio

Relemos hoje, com o distanciamento que o tempo nos confere, uma crÃ³nica de 1978, e Ã© impossÃ­vel nÃ£o sentir o peso da histÃ³ria. Naquelas pÃ¡ginas amareladas, o nome de Juan Manuel Fangio nÃ£o era apenas o de um antigo piloto; era, como bem descrevia o autor da Ã©poca, o sÃ­mbolo mÃ¡ximo do volante.

Revisitamos a ideia de que, mesmo com a ascensÃ£o de colossos como Clark, Stewart ou Lauda, o argentino permanecia no imaginÃ¡rio coletivo como a bitola pela qual todos os outros eram medidos.

Quem de nÃ³s – os mais velhos – nÃ£o recordam a expressÃ£o “pensas que Ã©s o Fangio?”, tantas vezes citada como prova da sua lenda viva?

Ao folhearmos o relato daquela entrega de prÃ©mios do Rali de Portugal, somos transportados para uma noite de gala onde a maior surpresa nÃ£o foi um trofÃ©u, mas sim a presenÃ§a fÃ­sica do pentacampeÃ£o. Fangio, em trÃ¢nsito para FranÃ§a, decidiu fazer uma escala em Portugal para um anÃºncio que hoje sabemos ter sido histÃ³rico: o Rali da AmÃ©rica do Sul, que antecipou o que viria a ser o Rali da Argentina.

Lemos com particular atenÃ§Ã£o a descriÃ§Ã£o da sua subida ao palco, apresentado por Adriano Cerqueira, e quase conseguimos ouvir a ovaÃ§Ã£o vibrante que o texto original faz questÃ£o de sublinhar. AtravÃ©s das palavras do mÃ­tico Adriano Cerqueira, recuperamos o discurso direto do argentino, que, com a humildade tÃ­pica dos grandes, pediu desculpa por se expressar em castelhano.

Ã‰ fascinante notar como Fangio utilizou a sua memÃ³ria pessoal para criar empatia com o pÃºblico portuguÃªs. Ele recordou, no seu breve improviso, que jÃ¡ conhecia este “formoso paÃ­s” hÃ¡ mais de duas dÃ©cadas â€” referindo-se Ã sua passagem por aqui em 1957 â€” e comparou o ambiente festivo daquela noite Ã uniÃ£o que as corridas sempre souberam promover.

Ao interpretarmos o apelo que fez aos organizadores portugueses, percebemos que o seu objetivo ia alÃ©m do desporto; era um convite diplomÃ¡tico. Fangio queria a bandeira de Portugal no Rali da AmÃ©rica do Sul, invocando a forte presenÃ§a da nossa comunidade emigrante na Argentina e no resto do continente.

Ao revisitarmos esta peÃ§a jornalÃ­stica original, percebemos como o olhar atento daquele repÃ³rter nos permite hoje captar a dimensÃ£o humana de um Ã­dolo que, mesmo dÃ©cadas apÃ³s o seu auge, ainda movia multidÃµes. Recordar este texto Ã©, no fundo, recordar como o desporto motorizado em Portugal sempre foi solo fÃ©rtil para acolher os maiores da histÃ³ria.