Q&A, Fábio Mota: “se trabalharmos bem, estaremos na luta pelo top 5 com pódio no horizonte”

Fábio Mota arranca no próximo fim-de-semana a sua temporada de 2021, com a primeira prova do Campeonato de Portugal de Velocidade, que fará parte do programa oficial do Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal e se realizará no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto de Vila Nova de Gaia aposta, novamente, este ano na mais importante competição de pista do nosso país, voltando a ter ao seu dispor de um Porsche 997 GT3 Cup que dividirá, uma vez mais, com Bruno Pires. A época começa já no próximo fim-de-semana e o duo que será assistido pela G2B Motorsport não espera facilidades em pista, mas Fábio Monta está determinado e empenhado em começar bem o campeonato.

Como te sentes face a este início de época?

“Já sentia falta das corridas depois de tanto tempo de defeso. Estamos mais motivados que nunca para conquistarmos bons resultados e o ano passado demonstrámos que poderíamos estar na luta pelas posições do pódio”.

O plantel parece ser bom…

“A oposição está ainda mais forte e numerosa, portanto, sabemos que as lutas em pista serão mais intensas e obter bons resultados será ainda mais difícil. Mas vamos dar o nosso melhor desde a primeira sessão de treinos-livres e empenharmo-nos para conquistarmos boas classificações nas três corridas”

Quais são os teus objetivos?

“A concorrência está muito forte e o nosso Porsche não é a versão mais recente, portanto, sabemos que teremos algumas dificuldades. Contudo, temos de trabalhar bem tecnicamente para termos um carro o mais performante possível e, depois, manter um ritmo elevado e consistente em corrida e evitar erros para podermos terminar bem classificados. Penso que, se trabalharmos bem, estaremos na luta pelos cinco primeiros e com o pódio no horizonte”.