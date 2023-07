Q&A com Jean Philippe Imperato, CEO da Alfa Romeo e Carlos Tavares, CEO da Stellantis: “Vila Real faz um trabalho fantástico, devemos trazer mais corridas…” | AutoSport

O AutoSport teve uma boa conversa com Jean Philippe Imperato, CEO da Alfa Romeo e Carlos Tavares, CEO do Grupo Stellantis, onde se falou de vários temas, que iremos publicar mais para a frente.

AutoSport: Primeira vez em Vila Real, um grande desafio para ambos, o que pensam da pista?

Jean Philippe Imperato, CEO da Alfa Romeo: “é rápida, tem ‘bocados’ do Nurburgring, noutras partes é como uma experiência de um rali do WRC, é uma pista muito rápida, fluida é muito ‘cool’, adoro-a!

Carlos Tavares, CEO do Grupo Stellantis: “é muito rápida e temos que ser muito precisos porque temos que usar toda a pista, e se não o fizermos, perdemos imenso tempo. Por isso, temos que meter as rodas a 5 centímetros dos rails, é a margem que temos, de maneira a que usemos toda a largura da pista, é um pista muito técnica e não dá espaço para qualquer tipo de erro.

AS: Era um desejo antigo de ambos, virem a Vila Real?

CT: “Aconteceu porque quando eu era um teenager’, via aqui corridas de Sport-Protótipos, nos anos 70, do Grupo 6, lembro-me quando o circuito passava pela ponte, lembro-me dos Lola do Team Bip, Chevron, March, lembro-me disso tudo, portanto sempre quis voltar aqui e quando vi esta oportunidade, falei com o Jean Philippe e ele concordou de imediato, depois encontrámos um carro e uma equipa que nos apoiasse aqui…”

JPI: “depois de algumas experiências noutros lados quis descobrir Portugal, e uma das melhor formas de descobrir Portugal é Vila Real, não? É por isso que estamos aqui esta pista é muito divertida. Para além disso, somos muito bem vindos…”

AS: E estão a desfrutar do evento? Pensam que tem a dimensão certa, pode crescer ainda mais?

CT: “Penso que devemos trazer de volta os protótipos a esta pista, organizar um evento de Clássicos aqui, com os carros de Grupo 6 dos anos 70, penso que devemos fazer isso, a organização é de topo, não há problema com isso, Vila Real fez um trabalho fantástico, e por isso devemos trazer mais corridas, mais eventos, há um evento por ano, vamos ver se podemos ter dois…”