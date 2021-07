Q&A c/Xavier Gavory, Director da Pure ETCR: “Reação dos fãs foi muito positiva e encorajadora” | AutoSport

O Autodromo di Vallelunga acolheu o primeiro evento mundial de carros de turismo totalmente eléctricos, multimarca com o arranque do Pure ETCR começou. Xavier Gavory é o Director da Pure ETCR e depois de realizado o primeiro evento diz que foi “um sucesso absoluto”. A prova teve cobertura mediática global, mas admite que precisa de ajustes menores para a prova de MotorLand Aragón. Agora que a poeira assentou neste evento pioneiro, Xavier Gavory reflecte sobre o sucesso e os ensinamentos de Vallelunga.

Chamaria a Vallelunga um sucesso?

Xavier Gavory: “Sim. Absolutamente, e isso é uma grande reflexão sobre o impulso de todos os envolvidos na série, quer façam parte da nossa equipa na Eurosport Events [o promotor], na WSC [criadores do conceito ETCR] ou dos fabricantes, e outros intervenientes. Os automóveis forma super fiáveis, e o formato ‘Battle’ funcionou muito bem, a partir do ‘The Draw’, que definitivamente abalou as coisas. Houve drama, corridas muito renhidas, velocidade máxima do início ao fim, recuperações heróicas e duas fantásticas Super Finais com grandes ultrapassagens.

Como foi a recepção dos meios de comunicação social?

XG: “Bastante positiva. Pudemos anunciar um pacote televisivo global com 29 emissoras em 159 países – algo sem precedentes para um pacote que ainda ninguém tinha visto. Aceitamos que teremos de continuar a desenvolver a nossa linha editorial para atrair ainda mais emissoras, mas os alicerces essenciais estão lá, e o que vimos em Vallelunga prova-o”.

Que nível de cobertura mediática foi alcançado?

XG: “A cobertura durante a prova de Vallelunga e imediatamente a seguir foi excelente em todos os meios de comunicação social tradicionais dos desportos motorizados e automóveis, além de especialistas em veículos eléctricos, desporto em geral, tecnologia e até meios de comunicação social sobre ‘estilo de vida’. Na semana do evento, foram publicados online mais de 1.200 artigos com um alcance cumulativo de mais de 4,2 mil milhões de pessoas – isso é muito para uma nova série – com o potencial de acesso e envolvimento com o Pure ETCR. O pensamento comum era que as pessoas não podiam acreditar na rapidez com que os carros arrancavam. É esse tipo de experiência que esperamos partilhar com muitas pessoas, este ano e para lá disso”.

E os adeptos?

XG: “A reação dos fãs foi muito positiva e encorajadora. Muitas pessoas vieram ao Pure ETCR com uma mente aberta, apreciaram o formato inovador da corrida e optaram por publicar comentários realmente positivos nas redes sociais. Terá sempre uma pequena secção que ainda não apanhou realmente o ‘bug eléctrico’, mas estas são exatamente as pessoas a quem estamos a tentar chegar e a mostrar que os carros elétricos podem ter um desempenho impressionante para além daquilo a que estão habituados. Torque como um Bugatti Veyron e mais potência do que qualquer outra coisa que não a Fórmula 1, hoje em dia… E num carro de turismo! Quem não gostaria de experimentar isto? Será fantástico receber os fãs no Pure ETCR pela primeira vez em Espanha, este fim-de-semana, agora que estão autorizados a assistir a eventos na região de Aragão”.

O que poderiam ter feito melhor?

XG: “Muito! Foi o nosso primeiro evento, por isso é claro que por um lado houve algumas coisas inesperadas que aconteceram, mas a equipa lidou com elas de forma muito profissional e os atrasos foram mínimos. Por outro lado, vamos continuar a ganhar ímpeto durante todo o ano, trazendo mais afinações à série, em termos de produção televisiva, narração de histórias, etc.

Certamente que temos recebido algum feedback das equipas, dos media e dos fãs sobre certos aspetos do programa, e vamos fazer alguns ajustes no formato desportivo no MotorLand Aragón para tentar apimentar um pouco as coisas. O objetivo é estar 100% definido para o Mundial de eTouring Car da FIA em 2022″.

O que são esses ajustes ao formato desportivo?

XG: “Descobrimos que as corridas foram muito melhores nas rondas em que utilizámos o Power-Up. Em Vallelunga isto significava 40 segundos por piloto, por corrida, onde se podia aumentar a potência de 300kW para 500kW para tentar ajudar a ultrapassar.

Vimos muitas estratégias diferentes empregadas pelos pilotos e isto tornou as Super Finais, em particular, de tirar o fôlego. Só utilizámos o Power-Up na Ronda 1 e as Super Finais em Itália, mas em Espanha vamos adicionar o Power-Up à Ronda 2 para aumentar as oportunidades de ultrapassagem. Em vez de 450kW de potência constante, os condutores terão 300kW de potência constante e acesso a 200kW de potência a partir de Aragão. A outra afinação é apenas um pequeno ajustamento de horário”.

Como irá melhorar a experiência de televisão?

XG: “Algumas evoluções que devem simplificar o que os adeptos vêem, ao mesmo tempo que aumentam a sua compreensão. Isto será principalmente em torno de mostrar a velocidade e a potência de uma forma mais clara para, sublinhar como o desempenho impressionante destes automóveis. Os adeptos também poderão ouvir os pilotos a falar com a sua equipa, na ‘Hot Zone’ em tempo real, o que não esteve disponível em Itália. Irá acrescentar um novo nível de perceção e intensidade à experiência de visualização”.

Vai introduzir um ‘stream’ no Twitch, não vai?

XG: “Sim. Pela primeira vez, faremos uma emissão experimental no Twitch. Vamos oferecer um tipo diferente de experiência de visualização para os fãs que estão a ver o Pure ETCR através da nossa corrente Twitch e torná-la muito mais interativa com os nossos condutores. Ainda estamos a finalizar os detalhes de como funcionará, mas vamos revelar mais nos próximos dias”.