PURE ETCR passa a Taça do Mundo FIA em 2022

O campeonato 100% elétrico de carros de Turismo PURE ETCR passará a ser Taça do Mundo FIA de Turismos elétricos em 2022. Esta é uma mudança que dá mais peso à competição que irá fazer este ano a sua estreia.

“É com grande prazer que se vê a família de competições de carros de turismo da FIA mais alargada com a adição da Taça do Mundo de Carros de Turismo Elétricos da FIA”, disse Alan Gow, Presidente da FIA Touring Car Commission.

“É o cenário ideal para os carros de turismo sancionados pela FIA terem os tradicionais WTCR com motor a combustão a coexistir com uma nova disciplina de competição totalmente elétrica, utilizando um formato inovador. Este é um passo importante para todas as partes envolvidas e estou a olhar para o futuro com grande excitação para ver esta nova competição tomar forma”.

“Estamos entusiasmados por receber a confirmação da FIA de que a série se tornará em Taça do Mundo de Carros de Turismo Elétricos da FIA a partir de 2022”, disse François Ribeiro, Chefe do Eurosport Events, o promotor do PURE ETCR.

“A indústria automóvel está a avançar rapidamente para a electrificação e estamos a trabalhar em parceria com a WSC para construir a primeira série mundial de carros de turismo totalmente elétricos com corridas e inovação na sua base para oferecer aos fabricantes de automóveis uma plataforma para mostrar os seus veículos de produção elétricos em intensas batalhas em pista que os fãs de carros de turismo adoram. O reconhecimento da FIA enfatiza o papel fundamental que está a desempenhar no impulso para níveis mais elevados de mobilidade elétrica.”