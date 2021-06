PURE ETCR: Mattias Ekström no topo da tabela no Pool B | AutoSport

Mattias Ekström terminou o dia de abertura do PURE ETCR no Autodromo di Vallelunga à cabeça do Pool B graças a um par de vitórias aos comandos do CUPRA e-Racer.

A batalha crucial veio Round 2, quando o piloto da Zengo Motorsport X CUPRA, Mattias Ekström enfrentou Luca Filippi da Romeo Ferraris – M1RA; cada um tendo ganho a sua Batalha do Round 1 no início da tarde.

Ekström optou por começar na vantajosa linha interior de Vallelunga, um privilégio que lhe foi dado depois de conseguir uma volta mais rápida do que Filippi durante o Round 1.

Isto provou ser um benefício crucial ao lançarem-se para longe do Portão de Partida enquanto o sueco seguia para a Curva 1 e depois segurava o seu rival para a vitória.

A dupla vitória de Ekström significa que lidera o Pool B com 27 pontos, com Jean-Karl Vernay da Hyundai Motorsport N cinco pontos atrás em segundo e Filippi com 21 pontos em terceiro. Vernay tinha sido derrotado na curva 1 por Ekström no início da Batalha do Round 1 e terminou em segundo. O francês foi incapaz de desafiar o seu rival, que usou muito dos seus 40 segundos de Power-Up mais cedo, levando o seu carro de 300kW para 500kW e construindo uma grande vantagem. Isso levou a uma luta de um contra um entre Vernay e o companheiro de equipa de Ekström, Dániel Nagy no Round 2.

A competição final do dia foi realizada entre Oli Webb e John Filippi, que tinham ambos terminado em terceiro nas suas Batalhas do Round 1. Webb, que tinha terminado o Round 1 com excesso de Power-Up disponível, chegou primeiro à curva 1 e marcou a sua primeira vitória em Batalhas, à frente do piloto da Hyundai.

A competição elétrica será retomada amanhã de manhã no circuito mais longo, de 3,2 km, em Vallelunga. O Round 3, prova de Time Trial, para a qual a potência máxima de 500kW estará disponível ao longo de todo o percurso, irá definir as grelhas para as duas Super Finais, mais tarde.