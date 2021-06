Pure ETCR: Augusto Farfus e Mikel Azcona vencem as duas primeiras batalhas | AutoSport

Augusto Farfus e Mike Azcona venceram as duas primeiras batalhas do Pool A da novíssima competição PURE ETCR, no circuito de Vallelunga.

Duas batalhas por Pool (existem Pool A e B) são realizadas com a participação de três carros em cada uma. As batalhas não duram mais do que 15 minutos. 300kW de potência constante está disponível para cada piloto, mais um boost de “Power-up” entre 20 e 60 segundos, levando o seu carro ao máximo de 500kW. A “Power-up” pode ser utilizada como uma ajuda à ultrapassagem e não está disponível para o líder da corrida.

Os resultados da manhã foram:

Pool A – Round 1 – Batalha 1:

1 – Augusto Farfus

2 – Rodrigo Baptista

3 – Jordi Gene

Pool A – Round 1- Batalha 2:

1 – Mikel Azcona

2 – Stefano Coletti

3 – Tom Chilton

À tarde, teremos as duas batalhas referentes à Pool B.