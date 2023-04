PSCI, Portimão: Grande susto para Alex Areia | AutoSport

Foi uma estreia de emoções fortes para Alex Areia, piloto da Porsche Sprint Cup Ibérica. O piloto ficou sem travões no final da reta da meta, num incidente que atirou o carro para as bancadas do AIA.

Foi apenas um susto, mas podia ter sido muito pior. Alex Areia chegou ao fim da reta da meta e ficou sem travões para desacelerar. O carro foi em frente, acabando por ultrapassar as barreiras de proteção, terminando a viagem nas bancadas que, felizmente, estavam despidas de público. Ainda não se conhece o motivo do incidente, mas o que restou do carro ficou sob alçada da Porsche que vai investigar a causa do incidente.

O piloto já recorreu às redes sociais e afirmou estar bem:

“Foi muito bravo, fiquei sem travões no fim da reta, virei praticamente um passageiro.. Felizmente não estava ninguém naquela zona da bancada e consegui sair ileso do acidente, graças ao nível de segurança daquele carro.”

This was a crazy crash at Portimão today… thankfully, everyone is OK! pic.twitter.com/g3ddhiJfT5 — Paul McGinnes 🏁 (@PaulMcG92) April 14, 2023

@SaldanaTomas @JavieRubioF1 lo importante…piloto ok y nadie en el publico…hoy vino dios a Portimao 😱😱 pic.twitter.com/gA9WA0dndj — Petete3mil (@petete3mil) April 14, 2023

Foto retirada do grupo “Sportscar Portugal” do facebook, do perfil “Alban Borzacchiello”