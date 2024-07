PSCI: Manuel Alves volta a fazer o pleno

Manuel Alves está imparável na Porsche Sprint Challenge Ibérica. São seis vitórias em seis possíveis. Três poles em três possíveis. 158 pontos conquistados em 159 possíveis. Os números não mentem. Manuel Alves está em grande forma e tem dominado a Porsche Sprint Challenge Ibérica.

A última prova deste domínio foi dada no circuito de Motorland, em Aragão, palco da terceira jornada da competição. Foi um fim de semana duro para pilotos e equipas, com o calor abrasador a complicar a tarefa de todos os envolvidos na competição.

Manuel Alves iniciou o fim de semana logo com bom ritmo e, apesar das elevadas temperaturas, esteve sempre por cima dos acontecimentos. Nos treinos cronometrados, conquistou a terceira pole do ano, mostrando a sua velocidade, aos comandos do Porsche 991.2 GT3 Cup assistido pela LOB Motorsport.

Nas duas corridas, o domínio manteve-se. Alves largou da pole na corrida 1 e conseguiu fazer uma gestão perfeita, conquistando a quinta vitória da temporada. Na corrida 2, uma estratégia inteligente, que exigiu calma e foco, permitiu que o jovem piloto conquistasse a sexta vitória da temporada, mantendo um “score” perfeito.

No balanço do fim de semana, Alves não escondeu a sua satisfação por mais um fim de semana de grande nível, onde foi novamente o mais forte em pista:

“Mais um excelente fim de semana, em condições muito duras. Tivemos de enfrentar temperaturas muito elevadas, com 40 °C de temperatura ambiente, o que dificultou a tarefa a todos. Mas compensamos isso com um excelente trabalho.

Gosto muito de Motorland, uma pista onde me dou muito bem. Desde os treinos livres que estive muito confortável e o foco passou por encontrar uma afinação a pensar no ritmo de corrida, que nos permitisse ter um bom andamento, mesmo com o calor que se fez sentir. Encontramos a afinação ideal para as corridas, o que não nos impediu de ser competitivos também em qualificação, com mais uma pole conquistada.

Na corrida 1, larguei bem e consegui gerir o andamento e o carro da melhor forma até a vitória. Na corrida 2, a nossa estratégia passava por evitar precipitações e fazer uma corrida em crescendo, confiando que a nossa afinação nos permitiria ganhar vantagem. Foi mesmo isso que aconteceu e, largando de oitavo, consegui subir gradualmente até ao primeiro lugar que mantive até ao fim.

Estou muito feliz com os resultados obtidos e só posso agradecer à LOB Motorsport pelo trabalho fantástico. O carro esteve sempre perfeito. As corridas não foram fáceis, mas, apesar do calor extremo, consegui manter a concentração e atingir os objetivos propostos.

Agora temos a pausa de verão, mas não vamos facilitar. Vamos continuar a trabalhar com humildade e determinação para continuarmos esta série de bons resultados. A concorrência também não desiste e temos de estar sempre muito focados para manter este nível.”

A Porsche Sprint Challenge Ibérica regressa em setembro, nos dias 14 e 15 para a quarta jornada do troféu com a chancela da Porsche Motorsport.