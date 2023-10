PSCI, Francisco Mora: “basta terminar as duas corridas para assegurar o título” | AutoSport

Francisco Mora chega à última jornada Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI) com uma mão na taça precisando apenas de terminar as corridas para triunfar na competição com o selo da Porsche Motorsport, organizada pela P21 Motorsport. Apesar do título ser a prioridade, Mora vai tentar chegar aos nove triunfos na PSCI.

O piloto da Veloso Motorsport chega às últimas duas corridas do ano necessitando apenas de terminar as corridas para assegurar o título e, apesar do foco de Mora estar no título, a ambição de chegar aos nove triunfos (em 12 possíveis) está também presente, num fim de semana que terá um formato ligeiramente diferente.

“Encaramos a última jornada com a mesma postura. Vamos com a humildade de quem reconhece o grande desafio que tem pela frente, mas também a ambição de quem quer vencer e já provou que tem capacidade para isso. O nosso grande objetivo está ao nosso alcance e basta terminar as duas corridas para assegurar o título. Essa será a nossa grande prioridade, mas tanto eu como a Veloso Motorsport trabalhamos sempre para vencer e, sem colocar em causa o nosso alvo, queremos tentar vencer as duas corridas que nos faltam e chegar aos nove triunfos. Sabemos que a tarefa não é fácil, mais ainda num fim de semana em não teremos testes privados. Apenas teremos os treinos livres e os cronometrados no sábado e as corridas no domingo. Será menos tempo em pista para encontrar o compromisso de afinação ideal e, mais importante ainda, teremos de ter muito cuidado na corrida 1 para evitar contactos que coloquem em causa a participação na corrida 2. Mas a Veloso Motorsport já provou a qualidade do seu trabalho e acredito que voltarei a ter um carro em perfeitas condições para podermos lutar pelos nossos objetivos.”

Mora regressa a uma pista que conhece bem e onde deu os primeiros passos na competição automóvel: “Correr em València é sempre especial para mim. Foi naquela pista que me estreei nos automóveis, quando fiz o meu primeiro teste com um Fórmula Renault. É um traçado que conheço bem e do qual tenho excelentes recordações. Poder selar o título da Porsche Sprint Challenge Ibérica nesta pista é uma motivação extra. Espero terminar em grande e fazer a festa com a minha equipa no final”, concluiu.

PROGRAMA*

Sábado (14 outubro)

10h30/11h10 – Treino Livre 1

12h45/13h25 – Treino Livre 2

15h15/15h35 – Qualificação 1

18h00/18h20 – Qualificação 2

Domingo

10h30/11h05 – Corrida 1 (28’ + 1 volta)

14h45/15h20 – Corrida 2 (28’ + 1 volta)

*Hora espanhola (menos uma hora em Portugal continental)

Foto: Zoom Motorsport