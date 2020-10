Prova de Regularidade também anima Rampa Serra da Estrela

Além de contar com as máquinas e pilotos do Campeonato de Portugal de Montanha, a Rampa Serra da Estrela deste fim de semana terá ainda uma prova de Regularidade Sport, a ser disputada no domingo. Esta competição, dividida em duas categorias, para veículos Clássicos e Contemporâneos, apresenta uma lista de 14 inscritos, com um interessante parque automóvel onde estão viaturas construídas entre 1968 e 2011.

Recorde-se que a edição de 2020 da emblemática Rampa Serra da Estrela está integrada nas comemorações dos 150 anos de elevação da Covilhã a cidade, efeméride que se assinalará no próximo dia 20 de outubro.

A prova de Montanha, a segunda da temporada e a segunda organizada pelo CAMI, atraiu um total de 28 pilotos, divididos pelo Campeonato de Portugal de Montanha, Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, Campeonato de Portugal Legends de Montanha, Taça de Portugal de Clássicos de Montanha e Taça de Portugal de Montanha 1300.