ProRallye e Andrius Zemaitis continuam no Supercars Endurance

A ProRallye, equipa espanhola especializada em competição com modelos Porsche e com sede em Málaga, é a terceira equipa a confirmar a presença no campeonato Supercars GT4, depois de se ter sagrado vencedora do GT4 South em 2020, ano da sua estreia, com o piloto Andrius Zemaitis.

A equipa do sul de Espanha espera este ano catalisar a experiência obtida na época transata e manter a onda de bons resultados, pelo que mantém a aposta no mesmo piloto, que também fez a sua estreia na época de 2020 com o fiável Porsche Cayman 981 GT4.

Para já, a equipa Andaluza confirma a presença deste Cayman GT4, mas existe a possibilidade de inscreverem um segundo Porsche, carro que já é preparado nesta equipa, tendo disputado em 2020 outra competição.

A equipa tem montado um forte programa de treinos, aproveitando o baixo custo de manutenção do Porsche Cayman GT4, já esteve no passado dia 13 a conhecer o Circuito do Estoril e o piloto ainda irá testar em Jarama antes da época iniciar.