Pro-Rallye com novo Porsche Cayman no GT4 South European

Para a prova de Jerez de La Frontera, a equipa da Andaluzia Pro-Rallye, já habituada a marcar presença nas competições de rali, montanha e em circuitos com o CET (Campeonato Espanhol de Turismos), vai inscrever um Porsche Cayman Clubsport MR GT4.

Para o chefe de equipa da Pro-Rallye, Carlos Diaz, “a Pro Rallye tem o prazer de iniciar este novo projeto nos GT4, graças a Andrius Zemaitis com o seu Cayman GT4, que esperamos que tenha uma continuação com muitas outras corridas”, referiu.

Para o piloto Andrius Zemaitis será uma estreia ao volante do mítico carro da marca de Estugarda, cujo modelo já mostrou ser bastante competitivo no ano passado. Andrius Zemaitis é um piloto Bronze e entra na categoria AM onde irá conduzir a solo e ao longo do fim-de-semana espera ganhar experiência e quilómetros ao volante do modelo alemão.

Para Diogo Ferrão, responsável pelo GT4 South European, “é um orgulho ver a adesão de novas equipas a um campeonato que tem tudo para ser um sucesso, com carro espetaculares que fazem vibrar de emoção os pilotos e o público. Desejo que corra tudo pelo melhor ao Andrius e à equipa Pro-Rallye, que esperamos que se mantenham no campeonato por muito mais corridas”.

O GT4 South European inicia já no próximo fim-de-semana em Jerez de La Frontera, nos dias 12 e 13 de Dezembro e termina a 23 e 24 de Janeiro no Autódromo do Algarve, em Portimão.