Primeiros quilómetros do Ferrari 296 GT3 em Fiorano | AutoSport

A Ferrari estreou em Fiorano o novo modelo 296 GT3 que será o modelo da marca para as corridas do próximo ano de GT’s. Ao volante do novo GT3 construído pela Oreca estiveram Alessandro Pier Guidi e Andrea Bertolini. O programa do dia alternou entre sessões de voltas em pista e “verificações técnicas”, segundo o comunicado da marca italiana.

“O dia de hoje marca a ocasião das corridas GT se tornarem parte do nosso futuro”, comentou Antonello Coletta, responsável da Ferrari Attività Sportive GT, “e é um momento especial. Optámos por realizar os primeiros testes em Fiorano porque é a nossa casa e para permitir às pessoas que trabalharam no projeto partilhar uma emoção muito especial. O carro tem um programa de testes intenso pela frente, mas já tivemos um bom feedback desta primeira sessão”.

O Ferrari 296 GT3 é o primeiro carro da marca italiana a ser construído pela Oreca.