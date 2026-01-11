Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Primeiro fim de semana nos monolugares de Kalle Rovanperä termina no muro

Não foi certamente a estreia que desejava. Kalle Rovanperä terminou o seu primeiro fim de semana da Castrol Toyota Formula Regional Oceania.

A Fórmula Regional Oceania é uma das referências dos monolugares da Nova Zelândia e da região da Oceania, herdeiro direto da Toyota Racing Series e enquadrado pela FIA como categoria Fórmula Regional, um patamar abaixo da F3 e com atribuição de pontos de Super Licença.

Disputada no verão do hemisfério sul, funciona como série de inverno para pilotos europeus e de outras regiões, oferecendo fins de semana compactos com várias corridas em m´quinas Tatuus de especificação única, com chassis em fibra de carbono, halo e motores Toyota na casa dos 280–285 cv, o que enfatiza a pilotagem e o acerto em condições de grande igualdade técnica.

O formato do fim de semana conta com quatro corridas. No sábado, uma qualificação e duas corridas de 70km. No domingo, nova qualificação, uma corrida de 70km e uma derradeira prova de 90km. As três primeiras rondas terão este formato com a quarta e última jornada, o Grande Prémio da Nova Zelândia, a ter três corridas.

O fim de semana de Rovanperä

Kalle Rovanperä estreou-se em Hampton Downs com um fim de semana de aprendizagem intenso, mostrando progressos entre as duas corridas de sábado. Na Corrida 1, partiu de 16.º e terminou em 17.º entre 19 pilotos, a 38,465 s do vencedor Louis Sharp, ainda cerca de nove décimos mais lento do que o ritmo dos da frente. Já na Corrida 2, arrancou de 17.º, subiu no pelotão até ao 12.º lugar final e reduziu a diferença para o vencedor Zack Scoular para 24,490 s. A corrida 3 deu um 13º lugar, mas o pior viria na última corrida do fim de semana. Na quarta corrida do fim de semana, a feature race, a sua participação foi curta, com um incidente de primeira volta a terminar prematuramente com a corrida do finlandês. Dores de crescimento num mundo bem diferente do que estava habituado.

