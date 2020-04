Primeira vitória Diesel foi há 14 anos: Fez-se história em Sebring

A Audi foi durante muito tempo a principal protagonista nas corridas de resistência, conquistando um rol de vitórias nas 24 Horas de Le Mans e na American Le Mans Series. Mas nenhuma foi tão saborosa como o triunfo nas 12 Horas de Sebring de 2006, ronda inaugural da ALMS.



Pela primeira vez na história do desporto automóvel, um carro equipado com motor Diesel venceu uma corrida de carros de sport, com Rinaldo Capello, Tom Kristensen e Allan McNish a inscreverem o seu nome no álbum de honra da prova, tendo-lhes cabido a responsabilidade de levar o Audi R10 TDI ao lugar mais alto do pódio na primeira corrida em que participou.



Poderia dizer-se que o carro número 2 venceu a partir da pole, mas tal não foi exatamente verdade, pois Capello teve que partir da boxe após a equipa ter sido forçada a trocar o permutador de calor do R10. Terá sido esse o elemento que garantiu a vitória do Audi, pois o outro R10, pilotado por Marco Werner, Frank Biela e Emanuele Pirro, abandonou com problemas de sobreaquecimento após liderar nas primeiras três horas. Já o eventual vencedor teve uma corrida

isenta de problemas (a excepção foi uma porca desapertada), sem pressionar muito para garantir o triunfo à geral, com quatro voltas de vantagem sobre o segundo. Tal como em 2005, Pedro Lamy esteve perto de vencer a categoria GT1, ao volante do Aston Martin DBR9 oficial mas, mais uma vez, o piloto português foi relegado para o segundo lugar, uma volta atrás do Corvette C6-R oficial tripulado por Olivier Beretta, Oliver Gavin e Jan Magnussen.