Porsche Supercup: Novo calendário conhecido

A Porsche SuperCup, competição que habitualmente acompanha a F1 já tem datas definidas.

O campeonato monomarca que desde 1993 acompanha a F1 em algumas provas do calendário do Grande Circo já tem datas para o regresso às pistas. Serão oito rondas em seis pistas, de Julho a Setembro. Michael Ammermüller é tricampeão em título da competição que já conta com 27 épocas e que deverá manter-se como prova de suporte até 2022.