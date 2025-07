Porsche Supercup: Novo 992.2 começa a ser produzido nos próximos meses

A Porsche revelou oficialmente o novo 911 GT3 Cup de segunda geração (992.2), desenvolvido para substituir o atual modelo nas competições monomarca da marca a partir de 2026, como a Porsche Supercup e diversas Carrera Cups ao redor do mundo, incluindo a Carrera Cup North America e possivelmente a Carrera Cup Ásia.

Baseado no 911 992.2 de estrada, este novo modelo de competição começou a ser desenvolvido em 2024 pela divisão Porsche Motorsport em Weissach, com foco em diversas melhorias técnicas. O destaque vai para a aerodinâmica dianteira refinada, melhorias na eletrónica, travões, transmissão e no já conhecido motor boxer de seis cilindros do modelo anterior (de 2021).

#PorscheMobil1Supercup – It's almost time for the new #Porsche #911Cup to make its world debut. The brand-new cup race car based on the current 992.2 generation of the 911 has largely completed its development phase. More ➡️ https://t.co/vehcDFyyrH pic.twitter.com/rGd81kZiUc — Porsche Motorsport (@PorscheRaces) July 18, 2025

Os testes do novo carro foram realizados em Monza, Lausitzring e no circuito de testes da própria Porsche em Weissach. Os pilotos Bastian Buus e Klaus Bachler, ambos ex-Porsche Juniors, lideraram o programa de testes, com contribuições adicionais dos pilotos oficiais Laurin Heinrich e Marco Seefried.

Importa destacar que todo o programa de desenvolvimento foi conduzido com o uso de combustível sintético eFuel, uma tecnologia sustentável que a Porsche já começou a introduzir na Supercup em 2025.

Embora ainda não tenham sido reveladas especificações técnicas detalhadas, a Porsche confirmou que a produção do novo GT3 Cup terá início no outono de 2025, na fábrica de Zuffenhausen, para depois ser distribuído gradualmente para as competições monomarca em 2026.

Desde o lançamento da primeira geração da Cup em 1990, a Porsche já produziu 5.381 carros de corrida monomarca baseados no 911, consolidando-se como uma das marcas mais ativas e respeitadas no automobilismo de cliente.