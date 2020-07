Porsche Super Cup arranca na Áustria

A Porsche Supercup acompanha a F1 desde 1993 e em 2020 promete oferecer aos fãs o costume… muitas lutas em pista, excelentes espetáculos e competição renhida.

A competição tem evoluído ao longo do tempo e foi palco para grandes nomes do automobilismo como Jörg Bergmeister, René Rast, Nicki Thiim, Earl Bamber (todos eles campeões), entre muitos outros. Patrick Huisman é o homem que mais sucesso teve nesta competição, vencendo quatro vezes seguidas de 1997 a 2000. René Rast esteve perto de igualar o feito do holandês com três títulos consecutivos (2010 a 2012) e Michael Ammermüller irá este ano tentar igualar o feito de Huisman. O alemão é tri-campeão em título e tem sido o homem a bater nesta competição. Ammermüller conquistou quatro vitórias em 2019, mais três pódios. Ayhancan Güven foi o piloto que mais se aproximou do alemão com quatro pódios e uma vitória. Julien Andlauer (2) e Ammermüller (4) foram os únicos a vencer por mais que uma vez. Pilotos de doze países, incluindo Austrália, Guatemala e EUA, assumirão o volante dos Porsche 911 GT3 Cup de 485 cv, sendo que não será desta que Ammermüller consegue o tão desejado tetra, pois o campeão disse adeus à competição. Depois de três títulos consecutivos na Porsche Supercup, Michael Ammermüller concentra-se agora apenas na alemã GT Masters.



O CARRO

O Porsche 911 GT3 Cup tem um motor de 3.8-litros, seis cilindros, boxer. Debita 460 cv (338 kW) às 7.500 rpm. A potência é entregue às rodas traseiras, através de uma caixa de seis velocidades da Porsche Motorsport. A Porsche constrói o 911 GT3 Cup na mesma linha de produção, na fábrica da Porsche em Stuttgart-Zuffenhausen, do 911 de estrada. O Porsche 911 GT3 Cup é o carro de corrida mais produzido, e mais vendido do mundo, com mais de 2.600 unidades fabricadas desde 1998.