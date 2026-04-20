Porsche Sprint Challenge: Veloso Motorsport marca presença com Patrick Cunha e Jorge Rodrigues

A Veloso Motorsport, a equipa que se tem destacado na Porsche Sprint Challenge Ibérica, confirmou a sua participação na edição de 2026 com a dupla Patrick Cunha e Jorge Rodrigues ao volante de um Porsche 992 GT3 Cup. Os antigos campeões de Portugal de Velocidade na categoria GT4 Bronze regressam após um ano sabático de Jorge Rodrigues, com o objetivo de lutar pela vitória na Categoria 2 e à geral.

A Porsche Sprint Challenge Ibérica estreia em 2026 um novo formato competitivo: seis jornadas com duas sessões de treinos livres, duas qualificações e quatro corridas de 20 minutos por ronda, totalizando 24 corridas ao longo do ano. O calendário reparte-se por quatro circuitos espanhóis — Monteblanco, Valência, Jerez e Navarra — e duas jornadas no Autódromo do Estoril. A temporada arranca já este fim de semana em Monteblanco, Huelva.

Declarações de Luís Veloso, CEO da Veloso Motorsport

“Muito feliz pelo regresso de uma dupla que já deu muitas vitórias à Veloso Motorsport. Creio que é a escolha certa por parte dos antigos campeões da GT4 Bronze do Campeonato de Portugal de Velocidade. Da nossa parte vamos emprestar todo o profissionalismo dos elementos da equipa para que o Patrick e o Jorge possam alcançar os seus objetivos. Fica também a disponibilidade da Veloso Motorsport para acolher outros projetos na Porsche Sprint Challenge Ibérica, oferecendo o conhecimento e qualidade da equipa com o melhor palmarés na competição.”