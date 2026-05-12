Porsche Sprint Challenge: Veloso Motorsport com saldo muito positivo

A Veloso Motorsport participou na segunda jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, realizada no Autódromo do Estoril entre 8 e 10 de maio, com um Porsche 992 GT3 Cup tripulado por Patrick Cunha e Jorge Rodrigues. A presença da equipa ficou marcada por um balanço francamente positivo, com múltiplos pódios conquistados ao longo das quatro corridas do fim de semana.

A jornada do Estoril representou uma resposta direta à prestação agridoce registada em Monteblanco, onde a Veloso Motorsport apenas disputou duas das quatro corridas, tendo ainda assim somado dois pódios na categoria Bronze. No Estoril, a equipa esteve presente em todas as corridas, repartindo os dois pilotos pelas provas de forma alternada.

Patrick Cunha, inscrito na categoria Bronze, disputou as corridas 1 e 3, vencendo ambas na sua categoria. Para além dos triunfos no Bronze, o piloto subiu por duas vezes ao terceiro lugar do pódio à classificação geral.

Jorge Rodrigues competiu nas corridas 2 e 4, conquistando dois pódios na categoria Bronze — um terceiro e um segundo lugar. Na quarta e última corrida do fim de semana, Rodrigues terminou ainda no terceiro posto da classificação geral.

Luís Veloso, CEO da Veloso Motorsport:

“A promessa tinha ficado no ar e depois de uma primeira jornada onde tivemos alguma malapata, aqui estão os resultados que sabia estarem ao alcance do Patrick (Cunha) e do Jorge (Rodrigues). Convirá lembrar que tanto o Patrick como o Jorge tiveram o primeiro contacto com o carro antes da prova de Monteblanco. Apesar disso, foi um excelente arranque para a nossa dupla de pilotos na Porsche Sprint Challenge Ibérica e queremos continuar neste registo já na próxima jornada, onde estamos crentes que, mantendo a evolução experimentada até agora, vamos chegar ao objetivo de lutar pelas vitórias à geral.”

A próxima jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica realiza-se entre 12 e 14 de junho no Circuito de Valência, com transmissão em direto no Canal V+ da TVI.