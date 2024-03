Porsche Sprint Challenge Southern Europe: jornada complicada para a Veloso Motorsport | AutoSport

A última jornada da Porsche Sprint Challenge Southern Europe (PSCSE) foi infeliz para a Veloso Motorsport, não indo ao encontro das expectativas da equipa lusa.

A Veloso Motorsport marcou presença na derradeira jornada, em Barcelona, da Porsche Sprint Challenge Southern Europe com o Porsche 992 GT3 Cup pilotado por Angus Whiteside, onde tudo foi mais complicado.

Disputada, uma vez mais, num formato muito compacto (qualificações e corridas no mesmo dia), a derradeira jornada da PSCSE no circuito de Barcelona criou muitos problemas a um pelotão que costuma discutir posições ao centésimo de segundo. Apesar de todos os esforços da Veloso Motorsport, o Porsche 992 GT3 Cup e o piloto não se adaptaram ao traçado, terminando as duas sessões de qualificação em 15 e 16º lugares. Ainda assim, prestação significativa no meio de um pelotão aguerrido onde a segunda metade da grelha, entre os 15º e o 28º lugares, ficou ordenada no mesmo segundo.

Demasiada agressividade no meio do pelotão e alguns problemas técnicos no Porsche 992 GT3 Cup acabaram por travar a recuperação do piloto britânico. A Veloso Motorsport envidou todos os esforços para ir superando os desafios que a mecânica do Porsche foi colocando. Contas feitas, Angus Whiteside conseguiu um suado 15º posto na primeira corrida e um 13º lugar na segunda manga. Em ambas estava a tentar a recuperação, mas pequenos desentendimentos no meio de tão aguerrido pelotão impediram que o piloto da Veloso Motorsport conseguisse uma recuperação como a ensaiada na segunda manga em Valência.

Luís Veloso, responsável máximo da Veloso Motorsport explicou que “tenho experiência suficiente na competição automóvel para não ficar demasiado perturbado quando um fim de semana não corre como desejamos. As corridas são mesmo assim e temos sempre de olhar para o copo meio cheio. Tal como em Valência, o Angus esteve em bom plano e tentou recuperações de duas sessões de qualificação que não foram as melhores do ano. O circuito não é fácil e a mecânica, uma vez por outra, prega-nos partidas. E, claro, quando ficamos no meio de um pelotão tão aguerrido, ficamos expostos aos toques e aos humores de quem decide tudo à centésima de segundo. Foi uma boa aprendizagem para o nosso piloto – recordo que esta foi a terceira época nos automóveis! – e para a Veloso Motorsport que, assim, colocou pela primeira vez as mãos num 992 GT3 Cup. Estivemos sempre à altura dos desafios e esta experiência adquirida será muito importante para o futuro da equipa e dos projetos que vão acontecer em 2024.”