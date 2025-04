Porsche Sprint Challenge, Rui Miritta: “Um carro muito diferente”

Rui Miritta regressou à Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI), agora ao volante de um Porsche 992 GT3 Cup preparado pela Monteiros Competição, formando dupla com Ricardo Costa. Apesar de um fim de semana atribulado, a dupla obteve resultados positivos. Na primeira corrida, uma falha de travões levou ao despiste de Costa e consequente abandono. A equipa reparou o carro durante a noite, permitindo a participação nas restantes corridas.

Na segunda corrida, Miritta enfrentou dificuldades de adaptação ao novo modelo e um erro no arranque comprometeu o resultado, terminando em 7.º à geral, mas 2.º da categoria GD. Na corrida de endurance (40 minutos), Costa arrancou e Miritta garantiu um bom ritmo, terminando em 6.º à geral, com vitória de Miritta nos GD e segundo lugar de Costa na AM.

No balanço geral, apesar do abandono inicial, Rui Miritta conquistou dois pódios (um deles uma vitória) na classe GD, enquanto Ricardo Costa obteve um 2.º lugar na AM. A próxima prova será em maio no Circuito de Monteblanco.

Rui Miritta – “Em primeiro lugar destacar a resiliência e profissionalismo da Monteiros Competições

que reparou o nosso carro durante a madrugada e deixou-o perfeito para as duas corridas de

domingo. Quanto à minha participação na companhia do Ricardo Costa, correu como esperava, ou

seja, a estreia de um carro muito diferente que exigiu mais de mim e do Ricardo. À infelicidade da

primeira corrida sucederam-se duas mangas penso que bem conseguidas, descontando o meu

nervosismo no arranque parado, algo a que não estou habituado. Ainda assim foram mais dois

pódios, dos quais uma vitória na minha classe. Agora é melhorar e procurar as vitórias que

desejamos, mas sempre com os pés no chão e de forma metódica.”