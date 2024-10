Porsche Sprint Challenge: Rui Miritta festeja título nos 991.1 e faz a estreia no 991.2

Rui Miritta, após conquistar antecipadamente o título no Grupo 991.1 da Porsche Sprint Challenge Ibérica, estreou um Porsche 991.2 GT3 Cup na penúltima etapa da competição em Jerez. O piloto da Monteiros Competições utilizou esta prova para se preparar para o futuro e reforçar a sua candidatura ao título de Gentleman Driver (GD).

Apesar das diferenças entre os carros, Miritta surpreendeu com uma evolução significativa ao longo do fim de semana. Na primeira corrida, terminou em nono lugar geral e segundo na categoria GD. Já na segunda corrida, conquistou o sétimo lugar geral e venceu na categoria GD, superando o seu principal adversário.

Agora, com o título no 991.1 garantido, ele foca-se no título de GD, de olho em desafios maiores. A final da Porsche Sprint Challenge Ibérica acontecerá em Barcelona nos dias 9 e 10 de novembro.

“Confesso-me muito feliz com a evolução experimentada este fim de semana. Sentia que tinha atingido uma estagnação ao volante do 991.1, mas quis muito repetir o título e, conseguido esse objetivo na jornada passada em Valência, chegou a hora de evoluir. Como sempre fiz ao longo da minha curta carreira, sendo humilde e dando passos seguros. Por isso só agora cumpri a estreia do Porsche 991.2 GT3 Cup e estou muito satisfeito com o desempenho em Jerez. Agora é hora de olhar para o campeonato da categoria GD e, com o apoio da Monteiros Competições, vamos com tudo para Barcelona.”