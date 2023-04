Porsche Sprint Challenge: Rui Miritta encara nova temporada com ambição | AutoSport

Rui Miritta, que esta época já garantiu o terceiro lugar do pódio na categoria GTX nas 6 Horas de Abu Dhabi, no Yas Marina Circuit, em estreia absoluta com o Porsche 991 – que partilhou com o seu compatriota José Monroy e com o britânico Chris Hillaby –, vai enfrentar agora um novo desafio que passa por disputar a Porsche Sprint Challenge Ibérica, composta por duas provas em Portugal e quatro em Espanha.

“O carro é fantástico, mas ainda tenho que me adaptar melhor a ele, mas acredito que será um processo fácil. Quanto à nova competição, será, sem dúvida, mais exigente, mas mais atrativa, pois o pelotão promete ser extenso e existirá, naturalmente, maior competitividade. O teste que realizamos há

cerca de duas semanas deu-nos boas indicações e por isso mesmo vamos correr para ganhar quer já na primeira prova em Portimão, quer nas restantes da Porsche Sprint Challenge Ibérica, apesar de eu não conhecer tanto a pista de Navarra como a de Motorland”, afirmou Rui Miritta.