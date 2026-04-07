Porsche Sprint Challenge: Rui Miritta confirma permanência
Rui Miritta está confirmado na Porsche Sprint Challenge Ibérica 2026, mantendo-se com a Monteiros Competições e com o objetivo de voltar a lutar pelo título da classe GD. O piloto português reforça a sua presença como uma das principais referências do campeonato.
Presente na competição desde a sua criação, Rui Miritta destacou-se rapidamente, sobretudo nas categorias associadas aos Porsche 991. Em 2023, conquistou os títulos do Grupo 991.1 e da classe GD, repetindo o feito em 2024, numa sequência marcada por vitórias, pódios e elevada consistência.
Na temporada de 2025, voltou a afirmar-se como protagonista, somando novos triunfos e mantendo-se na luta pelos títulos da Categoria 1 e da classe GD até às últimas corridas. Paralelamente, o piloto acumulou resultados relevantes noutras competições ibéricas de GT.
Para 2026, Miritta continuará ao volante de um Porsche 992 GT3 Cup, apostando na continuidade com a Monteiros Competições. A nova época surge com ambição renovada, num campeonato que se prevê ainda mais competitivo.
Rui Miritta afirmou: “Queremos estar na luta pelas vitórias e pelo título entre os GD. Estou convicto de que a concorrência será ainda mais forte, mas estamos seguros da nossa capacidade. Estou na Porsche Sprint Challenge Ibérica desde o seu arranque, tendo também participado na competição anterior, a GT3 Cup organizada pela P21 Motorsport, e sinto-me muito bem aqui. Este ano tem tudo para ser o melhor, sobretudo pelo excelente trabalho que está a ser feito para dar ainda mais visibilidade ao campeonato.”
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