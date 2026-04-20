Porsche Sprint Challenge: Rui Miritta aposta no 992 GT3 Cup

Rui Miritta confirmou a sua participação na Porsche Sprint Challenge Ibérica 2026, elevando o nível competitivo ao alinhar pela primeira vez a tempo inteiro com um Porsche 992 GT3 Cup, preparado e assistido pela Monteiros Competições. O piloto de Valongo, tricampeão na Classe 1 nas últimas três temporadas, dá assim o passo natural.

A Porsche Sprint Challenge Ibérica estreia em 2026 um novo formato com duas sessões de treinos livres, duas qualificações e quatro corridas de 20 minutos por jornada, totalizando 24 corridas ao longo das seis rondas do calendário. A temporada arranca já no próximo fim de semana em Monteblanco (25-26 de abril), passando depois pelo Estoril, Valência, Jerez, Navarra, e terminando novamente no Estoril a 31 de outubro e 1 de novembro. Miritta competirá na Categoria 2, reservada ao Porsche 992 GT3 Cup, com o objetivo de lutar pelas vitórias na categoria e à geral.

“Eu estou com a Porsche Sprint Challenge Ibérica desde os primeiros passos e não podia deixar esta competição. Com um formato muito mais interessante e competitivo, estou muito feliz por anunciar que vou continuar mais uma temporada na Porsche Sprint Challenge Ibérica, desta feita com um carro mais competitivo e que vai testar a minha evolução como piloto ao longo destes anos. Sei que o plantel está reforçado este ano, mas vamos à luta e tentar evoluir ainda mais sempre com os olhos postos nas vitórias. Quanto ao restante da minha temporada, atempadamente serão conhecidos todos os pormenores.”