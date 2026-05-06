Porsche Sprint Challenge: Rui Miritta à procura dos primeiros pontos

A temporada 2026 da Porsche Sprint Challenge Ibérica começou de forma amarga para Rui Miritta, que saiu de Monteblanco sem pontos devido a problemas com o Porsche 992 GT3 Cup. O piloto de Valongo aponta agora ao Autódromo do Estoril para relançar a campanha, alinhando a solo num carro preparado e assistido pela Monteiros Competição.

Na ronda inaugural, em Monteblanco, o fim de semana começou promissora para Rui Miritta, com duas pole position na categoria GD, mas o desfecho acabou por ser frustrante. Um acidente do seu companheiro de equipa de ocasião deixou o Porsche 992 GT3 Cup, então preparado por uma formação espanhola, longe das melhores condições e, já em corrida, o piloto português acabou por despistar-se, não regressando à pista, o que resultou em dois abandonos e zero pontos somados nas quatro corridas disputadas.

Face a este cenário, Miritta decidiu antecipar a estreia do novo Porsche 992 GT3 Cup preparado e mantido pela Monteiros Competição, estrutura com a qual regressa agora ao Estoril. Tricampeão da classe GD nas últimas três temporadas, o piloto volta a estar enquadrado nesta categoria e encara a segunda jornada da PSCI como um recomeço.

Os objetivos para o fim de semana são claros: recuperar no Estoril os pontos perdidos em Monteblanco e tentar vencer as quatro corridas da jornada na sua categoria GD. Com a confiança reforçada pelo conhecimento da pista e pelo regresso ao Porsche preparado pela Monteiros Competição, Miritta procura transformar a “falsa partida” em motivação extra.

“Depois do que aconteceu em Monteblanco – e que não quero esquecer, pois representa valiosa lição – quero recomeçar do zero e passar por cima da falsa partida da primeira jornada. O foco está, claro, na busca das vitórias na classe GD e regressar ao Porsche 992 GT3 Cup da Monteiros Competições para ter a possibilidade de vencer, o objetivo principal para esta segunda jornada no Estoril.”