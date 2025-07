Porsche Sprint Challenge: Penalização da dupla da AF&VMotorsport anulada

A penalização aplicada à dupla Dylan Pereira e André Fernandes na corrida Endurance da Porsche Sprint Challenge Ibérica em Valência foi anulada após recurso da AF&VMotorsport, devido a erros processuais no protesto original. Com isso, os pilotos foram reinstalados na segunda posição da corrida.

Como resultado, Dylan Pereira lidera a categoria Pro-AM, André Fernandes a categoria AM, ambos estão na frente da Categoria 2, e a AF&VMotorsport lidera a classificação por equipas. A equipa reforça o compromisso com a competição e prepara-se com motivação redobrada para a próxima ronda em Navarra, nos dias 13 e 14 de setembro.

Luís Veloso, responsável pela AF & VMotorsport – “Independentemente de tudo o que sucedeu e foi dito, esta foi uma decisão justa. Agora queremos focar-nos no que mais interessa que é disputar dentro da pista as primeiras posições e alcançar o objetivo final, vencer as classes que disputamos e voltar a ganhar a classificação das equipas. A verdade desportiva foi reposta e isso era essencial para que pudéssemos seguir em frente, comprometidos com a competição. Lideramos todas as categorias e isso é uma motivação extra para prepararmos de forma afincada e muito profissional a próxima jornada que se realiza em Navarra.”