Porsche Sprint Challenge, Pedro Salvador: “Saio de Motorland com a tristeza de não ter lutado pela vitória” | AutoSport

Não foi o melhor fim de semana para Pedro Salvador na Porsche Sprint Challenge Ibérica. Na segunda ronda, que teve como palco o traçado de Motorland, Aragão, o piloto da The Racing Factory não esteve na luta pelas vitórias.

Uma afinação menos conseguida na primeira corrida e um toque logo no arranque na segunda deitaram por terra as esperanças de Salvador. Fica o “prémio de consolação”, dois pódios em duas corridas, minimizando o estrago.

No rescaldo desta segunda jornada dupla da Porsche Sprint Challenge Iberica, Pedro Salvador não escondia alguma desilusão:

“No sábado, fiz a corrida possível, pois não ‘tinha frente’ no carro e, nessas circunstâncias, procurei minimizar os danos, conservando o terceiro lugar. No domingo o set up do carro melhorou muito, conforme comprovamos na qualificação. Mas, na primeira curva da corrida sofri um toque fui parar a último. Daí para a frente, fui em busca do prejuízo e recuperei até terceiro, tendo as ultrapassagens que efetuei sido a parte divertida da corrida. De qualquer forma, saio de Motorland com a tristeza de não ter estado na luta pela vitória, que era o objetivo principal. Foi o que foi e agora há que começar a trabalhar para a terceira jornada, pois continuámos com todas as possibilidades de lutar pelo título”.