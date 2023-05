Porsche Sprint Challenge, Pedro Salvador: “Motorland é um circuito de que gosto imenso” | AutoSport

Pedro Salvador, líder da Porsche Sprint Challenge Ibérica está preparado para a segunda jornada da temporada 2023. Depois do arranque em Portimão, a competição com a chancela da Porsche segue Para Motorland, Aragão.

Salvador está motivado para mais este desafio e quer ainda mais do que na primeira jornada, onde alcançou a liderança, apesar de ter ficado aquém das suas expetativas:

Motorland é um circuito de que gosto imenso e de onde tenho boas memórias. Vai ser uma boa oportunidade para melhorar o que fizemos em Portimão. Esse primeiro fim-de-semana foi bom, mas aquém do que desejava. Queria ter sido mais competitivo. Mas estamos à frente da competição e nesta segunda jornada o foco será defender e, se possível reforçar a liderança, bem como trabalhar com a equipa para todos evoluirmos nesta nova fase da TRF. Estou convicto de que a equipa vai estar muito mais oleada e julgo que teremos todas as condições para sermos competitivos e tentar vencer”.

Pelo mesmo diapasão afinam as declarações de Aloísio Monteiro.

O ”patrão” da TRF está certo de que “estaremos na luta pelas vitórias com o Pedro Salvador. No arranque da temporada, ele demonstrou que tem tudo para ganhar corridas e ser campeão. A equipa esteve sempre capaz de o ajudar e seguir todos os seus preciosos concelhos para desenvolver o carro. Para a TRF esta é uma época de estreia na velocidade, mas, o facto de ser um ano de aprendizagem, não significa que não queiramos ser competitivos e dar o nosso máximo para conseguir vencer. Esse é o nosso DNA!”.

Quanto às suas aspirações como piloto, Aloísio sente-se “muito calmo e motivado. Uma vez mais, vou descobrir um circuito e será apenas a segunda jornada dupla em que guiarei o Porsche. São dois fatores que exigem de mim todo o cuidado, utilizando bem as sessões de treinos para evoluir, deixando o ritmo mais forte para as corridas. Estou em 2º do campeonato dos GD e tudo farei para repetir os resultados de Portimão!”.

PROGRAMA EM MOTORLAND*

Sábado (27 maio)

10:40/11:20 – Treino Livre 1

13:10/13:50 – Treino Livre 2

15:35/15:55 – Treino Cronometrado 1

18:35/19:10 – Corrida 1 (28’ + 1 volta)

Domingo (28 maio)

10:25/10:45 – Treino Cronometrado 2

15:10/15:45 – Corrida 2 (28’ + 1 volta)

(*) Hora espanhola