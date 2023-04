Porsche Sprint Challenge: Pedro Salvador e Aloísio Monteiro confirmam presença | AutoSport

Será na nova Porsche Sprint Challenge Ibérica 2023 que a The Racing Factory fará a sua estreia na velocidade, juntando ao seu portfolio competitivo mais uma modalidade do Motorsport.

Este “salto” para a velocidade dá corpo “ao conceito estratégico que aprovámos e que estamos a implementar. O projeto esteve para arrancar na época passada, mas a situação pandémica e a guerra, bem como a necessária contenção económica, forçou-nos a adiar para este ano a nossa entrada na modalidade”, frisa Aloísio Monteiro, CEO da TRF.

Para o responsável máximo da equipa, a escolha da Porsche Sprint Challenge Ibérica dá-se “por ser uma competição internacional com a chancela oficial da marca e por termos seguido com interesse o desenvolvimento bem-sucedido que a GT3 Cup, organizada pela P21, ostentou nos dois anos anteriores. No entanto, não colocámos de lado o nosso programa na velocidade ser alargado a outras competições, caso nos apareçam projetos que consideremos interessantes”.

E a entrada é feita com toda a ambição. A “fábrica de campeões” vai inscrever dois novos Porsche 991.2 GT3 Cup que terão aos comandos o “patrão” Aloísio Monteiro e ainda Pedro Salvador.

O flaviense dispensa apresentações. Pedro Salvador é um dos mais bem sucedidos pilotos nacionais das últimas duas décadas, com mais de uma dezena de títulos conquistados na Velocidade e na Montanha, tendo, em 2022, vencido as duas corridas do programa da prova final da GT3 Cup, no Estoril, época em que registou vitórias em várias modalidades.

Para Pedro Salvador, assinar pela TRF para estar na Porsche Sprint Challenge “é uma honra. Foi um convite que partiu do Aloísio e que era irrecusável, sobretudo por saber os pergaminhos que a equipa tem. É uma estrutura vencedora e, obviamente, isso dá-nos muita responsabilidade. Estou também muito feliz por estar de regresso à velocidade e, particularmente, por ser com uma marca e um carro que gosto bastante”.

Quanto às expectativas para o programa competitivo que está prestes a arrancar, Salvador assume que “mesmo sendo uma aventura nova para a equipa, só poderia encarar este desafio com muita ambição. O profissionalismo da The Racing Factory e a forma como sempre encaro as corridas, exige de mim que lute pelos melhores resultados, tudo fazendo para devolver a confiança com sucessos”.

Pelo mesmo diapasão afina Aloísio Monteiro:

“Acho que ter o Pedro Salvador na estrutura vai ser uma mais-valia para todos nós, pois a sua longa experiência e o seu palmarés vão ajudar a TRF a entrar bem na velocidade. Para além do fabuloso piloto que é, vai-nos ajudar a conhecer o ambiente e a aprender como se deve fazer bem na velocidade. Também, particularmente, estou ansioso por aproveitar a sua longa experiência para me ajudar a evoluir como piloto na velocidade. Estou muito agradecido ao Pedro por ter aceite este nosso desafio”.

Para Portimão, Aloísio Monteiro tem ambições claras, assumindo que “terei como objetivo pessoal rodar, aprender e fazer tudo para terminar as corridas, sem pressão de resultados. Já do Pedro, espero que nos dê a 1ª vitória da TRF na velocidade e, se possível, logo com um duplo triunfo!”.

A nova competição ibérica oficializada pelo construtor de Estugarda, sucede à GT3 Cup e admitirá os Porsche 997.2 GT3 Cup e 911.1 GT3 Cup, bem como os 991.2 GT3 Cup.