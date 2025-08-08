Porsche Sprint Challenge: Novo Porsche 992 Cup chega já em janeiro para testes

A P21 Motorsport anunciou que o primeiro Porsche 992 Cup, que chegará a Portugal em janeiro de 2026 para ser usado em testes e demonstrações com equipas e pilotos interessados na temporada 2027 da Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI). O modelo, baseado no Porsche 911 geração 992.2, estreia-se nas competições monomarca Porsche em 2026, trazendo melhorias significativas em performance, facilidade de operação e controlo de custos.

O 992 Cup conta com um motor boxer atmosférico de 4,0 litros e 520 cv, oferecendo 10 cv a mais que o modelo anterior, e mantém intervalos de manutenção de 100 horas de pista. A embraiagem e a caixa sequencial de seis velocidades foram otimizadas, incluindo funcionalidades inovadoras.

Em termos aerodinâmicos, o carro apresenta uma asa traseira redesenhada, guarda-lamas ventilados e fundo melhorado, com vários painéis fabricados em fibra de carbono reciclada com resina de base biológica. O sistema de travagem foi aprimorado com discos maiores de 380 mm e ABS Bosch M5 de série. A direção assistida eletronicamente aumenta o ângulo de viragem, facilitando manobras em pista.

No interior, o 992 Cup oferece volante multifunções, botões retroiluminados e uma nova disposição dos comandos para melhor ergonomia. A eletrónica avançada inclui medição da temperatura dos pneus via TPMS, GPS de alta precisão e um sistema “pre-kill” do motor que torna as paragens nas boxes mais seguras.

Esta aquisição reforça a parceria estratégica entre a P21 Motorsport e a Porsche Motorsport, solidificando a PSCI como uma plataforma de referência para pilotos e equipas na Península Ibérica. A grelha da PSCI espera contar com mais de uma dezena de unidades do 992 Cup em 2027, marcando uma nova era para a competição monomarca da Porsche na região.

José Monroy, CEO da P21 Motorsport e Series Manager da PSCI, esteve presente na apresentação oficial na Alemanha e destacou:

“Foi muito importante estar junto dos colegas da Porsche Motorsport neste momento de estreia. Está confirmado: teremos um exemplar do novo Porsche 992 Cup já em janeiro de 2026, dedicado a demonstrações para todos os pilotos e equipas da Porsche Sprint Challenge Ibérica. Será a oportunidade perfeita para conhecerem o carro de perto e formalizarem as suas encomendas para 2027, temporada para a qual já temos garantidas mais de dez unidades. Na ronda de Navarra e, aquando da apresentação do calendário 2026 da Porsche Sprint Challenge Ibérica, iremos também falar em detalhe sobre este modelo e abrir oficialmente o período de pré-encomendas.”