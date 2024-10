Porsche Sprint Challenge: Novo formato para 2025

As ideias foram bem recebidas pela Porsche e pelos pilotos interessados e estas mudanças trazem novidade, que fazia falta a uma competição com muito potencial, mas que em 2024 quase estagnou. Ao invés de esperar para ver, a P21 Motorsport aposta já em mudanças, que parecem interessantes e que podem trazer um novo impulso à competição monomarca.

Também ao nível dos calendários poderá haver mudanças. Ainda sem certezas, mas poderemos ter seis provas ou cinco mais uma. Significa isto que poderemos ter seis provas com o formato acima descrito, ou cinco, e uma jornada final puramente dedicada ao endurance, com uma prova de três ou quatro horas. Estoril e Portimão serão destinos certos, Vila Real poderá ser possibilidade, mas apenas numa prova extra.

Uma das mudanças mais vincadas é a redução do tempo das corridas sprint, passando de 30 minutos mais uma volta, para 20 minutos mais uma volta. Para “compensar” essa redução, será feita uma terceira corrida de “mini endurance” que terá entre 40 a 50 minutos. Ou seja, três corridas num fim de semana. Esta medida pretende ajudar os pilotos com orçamentos menores, podendo fazer dupla com outro piloto, garantindo o mesmo tempo de pista a que têm direito com os regulamentos de 2024. Outra mudança acontecerá nas largadas. As corridas Sprint terá largada estacionária, enquanto a corrida de endurance manterá a largada em movimento. Um novo sistema de BoP para os pilotos deverá ser também implementado, mas este continua a ser trabalhado.

A Porsche Sprint Challenge Ibérica perdeu algum do fulgor inicial. As listas de inscritos tem sofrido uma queda em algumas provas, o que levou o chefe da P21 Motorsport a repensar o conceito. Assim, para 2025 teremos novidades.

