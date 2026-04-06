Porsche Sprint Challenge: Miguel Lobo e Mário Reyford Ferreira na RGB

A RGB Racing Team confirmou a dupla portuguesa composta por Miguel Lobo e Mário Reyford Ferreira para a temporada de 2026 da Porsche Sprint Challenge Ibérica. Os dois pilotos irão partilhar um Porsche 992 GT3 Cup.

Miguel Lobo regressa ao campeonato, onde já competiu em 2023 na categoria AM, após um percurso que passou pelo karting, ralis, track-days e competições monomarca, afirmando-se nas corridas de circuito. Na sua anterior participação, demonstrou evolução ao longo da época, adaptando-se progressivamente ao carro e ao formato competitivo.

Em 2026, volta com ambição renovada, integrando a RGB Racing Team e assumindo também um papel de maior responsabilidade ao partilhar o carro com um piloto menos experiente.

Ao seu lado estará Mário Reyford Ferreira, que se estreia numa temporada completa no automobilismo. A sua experiência até ao momento limita-se à participação na Grand Finale da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025, disputada no Autódromo do Estoril, onde teve o primeiro contacto com a competição.

A dupla combina experiência e juventude, inserindo-se numa grelha cada vez mais diversificada e competitiva. A formação é vista como uma aposta no equilíbrio entre conhecimento acumulado e potencial de evolução.

Miguel Lobo afirmou: “Estou muito feliz por regressar. Sempre considerei que este é o melhor campeonato monomarca que se faz na Península Ibérica e, agora ainda mais, com o apoio da Media Capital, acredito que a competição ganha ainda maior projeção. Vou integrar uma nova equipa, a RGB Racing Team, e terei também um novo colega de equipa. Pela primeira vez vou partilhar o carro com um piloto com pouca experiência, o que encaro como uma oportunidade para transmitir algum conhecimento e, ao mesmo tempo, desfrutar ainda mais. Com o novo sistema de pontuação da Porsche Sprint Challenge Ibérica, o objetivo passa por lutar pelas vitórias e tentar conquistar o campeonato.”

Mário Reyford Ferreira declarou: “Entrar na Porsche Sprint Challenge Ibérica com a RGB Racing marca a minha primeira temporada completa no automobilismo de competição. Nesta época estou focado em ganhar consistência, aproveitar ao máximo cada sessão, aprender tudo o que puder e evoluir corrida após corrida. O objetivo é claro: crescer, aprender rapidamente e lutar por bons resultados ao longo da temporada.”