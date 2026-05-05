Porsche Sprint Challenge: Mário Rayford Ferreira focado em evitar erros e ganhar confiança

Mário Rayford Ferreira disputa este fim de semana a segunda jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI), no Circuito do Estoril, após uma estreia encorajadora em Monteblanco, Espanha, onde conseguiu aproximar-se progressivamente dos tempos de referência da equipa. O piloto chega à prova caseira com o foco na progressão e numa performance mais consistente ao volante do Porsche 911 GT3 Cup.

A prioridade para a jornada no Estoril é clara: evitar erros e ganhar confiança nas zonas de travagem forte, consideradas cruciais para extrair o máximo potencial do GT3 Cup num dos traçados mais técnicos do calendário. Com a fase de adaptação ao carro ainda em curso, Rayford Ferreira pretende traduzir o trabalho de preparação em resultados mais competitivos, procurando cimentar a sua evolução na grelha ibérica.

Mário Rayford Ferreira será o único representante da equipa no Estoril, uma vez que o seu companheiro Miguel Lobo, não participa nesta jornada devido a compromissos profissionais inadiáveis. O piloto deverá regressar na jornada seguinte, mantendo intactas as suas ambições para o resto da temporada.

Mário Rayford Ferreira, sobre os objetivos para o Estoril:

“A estreia em Espanha serviu para entender o carro e atingir os tempos que tínhamos como meta. Agora, no Estoril, o objetivo é outro: quero baixar os cronos logo desde os treinos e manter um ritmo mais consistente nas corridas. É um circuito exigente, contudo sinto-me confiante para explorar melhor o potencial do Porsche.”