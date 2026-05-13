Porsche Sprint Challenge: Mário Rayford Ferreira com boas sensações no Estoril

Mário Rayford Ferreira concluiu a jornada do Estoril da Porsche Sprint Challenge Ibérica com sensações positivas, apesar das condições meteorológicas adversas terem limitado parte do trabalho previsto para o fim de semana. Numa fase ainda marcada pela adaptação ao Porsche 911 GT3 Cup e às exigências do traçado português, o piloto focou-se em ganhar confiança e consistência ao longo da temporada.

As primeiras sensações ao volante durante o sábado revelaram-se encorajadoras, permitindo estabelecer metas realistas de evolução para o restante fim de semana. Na primeira corrida de domingo, Rayford Ferreira superou as próprias expectativas, assinando tempos abaixo daquilo que antecipava inicialmente. A segunda corrida ficou condicionada pela chuva, o que impediu continuar a baixar os cronos, embora o piloto retire aspetos positivos da experiência acumulada em condições de pista molhada.

Sem Miguel Lobo presente nesta ronda devido a compromissos profissionais, Mário Ferreira assumiu o trabalho de pista ao longo de todo o fim de semana, mantendo, contudo, intacto o projeto conjunto da dupla portuguesa para a restante temporada. A passagem pelo Estoril permitiu continuar o processo de adaptação ao GT3 Cup e recolher informação importante para a próxima jornada, agendada para o fim de semana de 12 a 14 de junho, em Valência.

Mário Rayford Ferreira, sobre o fim de semana no Estoril:

“No sábado, as primeiras sensações com o carro foram muito positivas. Tinha um tempo de referência que acreditava conseguir atingir e um objetivo claro de evolução para o fim de semana. Depois, na primeira corrida de domingo, consegui superar bastante as minhas expectativas e fazer tempos ainda melhores do que aquilo que esperava.”

Mário Rayford Ferreira, sobre a segunda corrida sob chuva:

“Na segunda corrida, devido à chuva, já não consegui realmente forçar mais o andamento, mas foi importante ganhar experiência em condições de chuva, porque isso também faz parte do processo.”