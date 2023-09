Porsche Sprint Challenge, Manuel Alves: “Vamos tentar ganhar” | AutoSport

Depois das jornadas em Portimão, Motorland, Navarra e Estoril, a Porsche Sprint Challenge Ibérica volta a marcar presença numa pista espanhola, nomeadamente a de Jerez de La Frontera. Nas oito corridas até agora disputadas (duas por prova), Manuel Alves garantiu sempre um lugar no pódio, destacando-se com uma vitória em Motorland, pelo que ocupa a segunda posição à geral e na categoria PROAM da competição que tem a chancela oficial do construtor germânico.

Face à sua performance – apesar de ser ‘rookie’ aos comandos de um Porsche 991.2 GT3 Cup –, o jovem piloto da Trofa volta a estar no lote de favoritos para o próximo fim de semana:

“Sabemos que vamos ter um bom andamento, pois desde o início da época temos conseguido bater-nos com os pilotos mais experientes. E, como estamos a entrar na fase final da competição, vamos tentar ganhar em Jerez de La Frontera, para alcançarmos o máximo de pontos possíveis, para depois irmos para a última prova (em Valência) com o título ainda em aberto. Sabemos que não será fácil, mas como estamos na segunda posição quer da classificação geral, quer da categoria PROAM e ainda temos a possibilidade de conquistar o título, o foco tem necessariamente de ser este”, referiu Manuel Alves, que já venceu em Jerez de La Frontera, no TCR, bem como subiu ao pódio no ano passado, na sua primeira experiência a competir na GT3 Cup.