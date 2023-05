Porsche Sprint Challenge: Manuel Alves triunfou na corrida 1 | AutoSport

Manuel Alves foi a figura da primeira corrida, na tarde deste sábado, no circuito espanhol de Motorland, da segunda jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, ao derrotar o “professor” Francisco Mora e subir ao lugar mais alto do pódio, ainda que para isso também tivesse contribuído a penalização aplicada pelos comissários ao piloto da Veloso Motorsport, por exceder os limites da pista. Espetador privilegiado desse despique, mas sem argumentos para se intrometer, Pedro Salvador somou um precioso terceiro lugar.

“Ainda vou ver as imagens, mas a verdade é que, independentemente das respetivas conclusões, ele mereceu a vitória, porque esteve melhor do que eu e importa dar-lhe mérito. O Manuel Alves estava mais rápido e eu não fiz uma boa corrida, pois estava ‘sem frente’ no carro. Creio que vamos resolver esse problema para a corrida de amanhã”, confessava Francisco Mora, o piloto que cortou a linha de meta no primeiro lugar, mas depois foi relegado para a segunda posição. Não deixa de ser curioso o facto de Mora ter sido “coach” de Manuel Alves, quando este iniciou a sua carreira no karting, em 2016, exercendo tal função até à época passada, para agora ambos se encontrarem na mesma competição. “Sinto orgulho por ter ganho, depois de uma luta intensa com o Kiko [Francisco Mora], embora eu vencesse devido à penalização que lhe foi aplicada. Somos rivais em pista, mas continuamos amigos fora dela. De facto, hoje o aluno venceu o professor e acho que fiz uma boa corrida numa pista nova para mim e na segunda jornada ao volante deste carro”, referia, no final, Manuel Alves, ao passo que Pedro Salvador não deixava margem para dúvidas: “Fiz a corrida possível, pois não ‘tinha frente’ no carro e, nessas circunstâncias, procurei minimizar os danos, conservando o terceiro lugar”.

Ao não conseguir evitar um “peão” na primeira curva, a Vasco Barros restou, então, fazer uma corrida de trás para a frente, até alcançar a quarta posição, já distante do trio da dianteira. “Tentei recuperar ao máximo, mas ainda não me sinto 100 por cento à-vontade com este novo carro, tal como sucedera no primeiro ano da GT3 Cup. Mas acredito que vou chegar lá e com um colega de equipa como o Manuel Alves, vou consegui-lo mais rapidamente…”, declarava o piloto da LOB Motorsport.

Candidato aos lugares cimeiros e à vitória na classe AM, José Barros não foi afortunado, já que ainda na primeira volta e na sequência de um “toque” com Leandro Martins – de quarto na grelha caiu para os últimos lugares na “confusão” gerada ainda antes da primeira passagem pela linha de meta – após ultrapassá-lo ficou com a suspensão partida e desistiu. O britânico Ian Barret dominou em absoluto a classe AM, com Ricardo Costa a conseguir um excelente segundo lugar, arrancado “a ferros” ao espanhol Jorge Ramirez, enquanto na GD Aloísio Monteiro soube esperar pela sua oportunidade… “Fiz a corrida toda atrás do Chris Hillaby e sempre a pressioná-lo, até que ele cometeu um erro e seguiu em frente numa curva. Depois, bastou-me levar o carro até ao final”, contava, radiante, o piloto da The Racing Factory, sendo que o último lugar do pódio pertenceu a outro britânico: Frank Barret.

Entre os pilotos dos 911.1, Tiago Gonçalves foi o vencedor, na frente de Rui Miritta e de Nuno Inocêncio, ao passo que a jovem Francisca Queiroz não escondia a sua satisfação, depois de ter concluído a sua primeira corrida da Porsche Sprint Challenge Ibérica: “Estou muito feliz, embora bastante fatigada. Foi uma grande aprendizagem, mas estou a adorar. Vamos ver como correrá amanhã…”

Este domingo, a corrida 2 (14:45 de Lisboa), cuja qualificação decorrerá a meio da manhã, será transmitida em live streaming no Youtube da Porsche Sprint Challenge Ibérica: https://youtube.com/@porschesprintchallengeib-uu5or

Corrida 1 (oficiosa)

1º, Manuel Alves (LOB Motorsport/PROAM), 14 voltas

2º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/PROAM), a 2,763s

3º, Pedro Salvador (PROAM), a 3.628

4º, Vasco Barros (LOB Motorsport/PROAM), a 22.683

5º, Ian Barret (AM), a 38.360

6º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/AM), a 52.288

7º, Aloísio Monteiro (GD), a 53.799

8º, Chris Hillaby (RGB Racing Team/GD), a 54.064

9º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), a 1.01.132

10º, Tiago Gonçalves (AM), a 1.17.654

11º, Frank Barret (GD), a 1.22.290

12º, Rui Mirita (Monteiros Competições/GD), a 1.24.322

13º, Nuno Inocêncio (AM), a 1.27.149

14º, Manuel Chincilla (Racar Motorsport/GD), a 2.05.135

15º, Francisca Queiroz (AM), a 1 volta

16º, Leandro Martins (Racar Motorsport/AM), a 5 voltas

PROGRAMA EM MOTORLAND*

Domingo (28 maio)

10:25/10:45 – Treino Cronometrado 2

15:10/15:45 – Corrida 2 (28’ + 1 volta)