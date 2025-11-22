Porsche Sprint Challenge: Manuel Alves triunfa na Sprint 1

A Sprint Race 1 da Cascais Porsche Sprint Challenge Ibérica Grand Finale, disputada este sábado no Autódromo do Estoril, foi marcada por forte emoção, incidentes e várias mudanças de liderança, criando um início de ronda final digno da terceira edição da PSCI.

Depois de cinco rondas anteriores, o Estoril recebeu um pelotão numeroso e pressionado pelas decisões de fim de temporada, sob condições climatéricas desafiantes, com frio, vento e luminosidade reduzida.

As emoções começaram ainda antes da corrida, devido a penalizações após a Qualificação 1, que retiraram a pole-position a Manuel Alves por irregularidades no procedimento de box. Assim, a primeira linha ficou inteiramente para a GT Corse, com Alejandro Barambio Perea e Sacha Hebrard Barucq. A qualificação, marcada por duas bandeiras vermelhas e vários incidentes, já antecipava a agitação que se viria a confirmar na corrida.

Acidente forte no arranque e primeira neutralização

A Sprint Race 1 teve um início dramático logo na primeira curva, com um forte contacto entre Sacha Barucq e Jorge Ramirez que os retirou de prova e motivou a entrada imediata do Safety Car. Manuel Alves destacou-se no arranque, assumindo a liderança antes da neutralização, enquanto José Barros subiu a segundo e Vasco Barros entrou no top 4.

A jovem sueca Alexia Danielsson, de 16 anos, foi uma das figuras da corrida, mantendo-se no top 5, liderando a Categoria 1, a Classe AM e a Ladies Cup, embora tenha sido posteriormente desclassificada por irregularidades no peso do carro.

A meio da prova surgiu nova reviravolta: Pablo Hernández, líder quase confirmado da Categoria 1, saiu de pista e ficou preso na gravilha, provocando um segundo Safety Car e aumentando a tensão num pelotão já reduzido.

Duas voltas finais frenéticas

Após a saída do Safety Car, a Sprint Race 1 foi decidida em apenas duas voltas intensas. Leandro Martins destacou-se com uma recuperação impressionante do 10.º para o 5.º lugar. Na frente, Manuel Alves manteve o controlo, fez a melhor volta da corrida e garantiu uma vitória merecida, seguido por José Barros e Alejandro Barambio Perea, que segurou o terceiro posto perante a pressão de Vasco Barros.

Vasco Barros terminou em quarto e venceu a Categoria 1, superando Rui Miritta e Nuno Inocêncio. Na Ladies Cup, a desclassificação de Alexia Danielsson permitiu o triunfo de Francisca Queiroz, à frente de Maria Sanchez Iglesias.

Nas restantes classes, Manuel Alves venceu na PROAM, Ruiqi Liu triunfou na Classe AM e Rui Miritta foi o melhor entre os GD.

Com uma corrida marcada por incidentes, grandes recuperações e elevado nível competitivo, a decisão da temporada 2025 da Porsche Sprint Challenge Ibérica permanece totalmente em aberto, com a Sprint Race 2 e a decisiva Endurance Race ainda por disputar no domingo.