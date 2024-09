Porsche Sprint Challenge: Manuel Alves satisfeito, apesar dos desafios

Manuel Alves enfrentou um dos fins de semana mais desafiadores do ano na quarta jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, em Valência, mas teve o seu melhor desempenho.

Após dificuldades iniciais no primeiro treino, sua equipa, a LOB Motorsport, fez ajustes que levaram Alves a conquistar a pole position para a primeira corrida. Ele venceu essa prova, alcançando o seu sétimo triunfo no campeonato. Na segunda corrida, partindo do oitavo lugar devido à inversão da grelha, subiu para segundo, tentando passar pelo líder, Borja Garcia, um piloto experiente com participações no GP2, F3, Turismos, ralis e NASCAR europeia. Garcia venceu à geral, Alves venceu na categoria ProAm e ampliou a sua vantagem no campeonato.

“Foi o melhor fim de semana do ano e também o mais difícil. No treino livre 1 estava muito pouco à vontade com o carro e o cronometro mostrava isso. Foi preciso repensar a afinação e a equipa fez um trabalho estupendo. Conseguimos melhorar muito para o Treino Livre 2 e também para a qualificação, que foi muito renhida, mas que nos sorriu mais uma vez. Na corrida 1 larguei bem e limitei-me a gerir até conseguir a vitória. Na segunda corrida não consegui vencer à geral, mas alcancei o que considero a melhor prestação do ano. Larguei muito bem e cheguei ao segundo lugar em três voltas. A seguir, tentei pressionar o adversário que seguia na liderança, muito mais experiente do que eu e com um 992, um carro superior ao nosso. Já o testei e sei que são mais rápidos uns dois segundos por volta, muito graças à superior gestão dos pneus. Mas fui à luta e estive a 0.8 seg. a certa altura da corrida. Infelizmente a diferença de valia dos carros começou a notar-se e fiquei sem pneus para continuar o ataque. No final, fiquei apenas a três segundos do vencedor. Mas acredito que tirei tudo do nosso Porsche e dada a diferença de performance dos carros, só posso ficar satisfeito com esta prestação. Para as contas do título nos ProAM, cimentamos ainda mais a nossa liderança e temos hipóteses de festejar o título já em Jerez. Vamos continuar o trabalho que temos feito, mas depois deste fim de semana, estou extremamente satisfeito coma evolução do carro, muito agradecido à LOB Motorsport pelo excelente trabalho e orgulhoso do ritmo que coloquei em pista na segunda corrida.”

A Porsche Sprint Challenge Ibérica regressa para a penúltima ronda do ano, no traçado de Jerez, nos dias 5 e 6 de outubro.