Porsche Sprint Challenge, Manuel Alves: “Resultado muito positivo” | AutoSport

Na quarta prova da Porsche Sprint Challenge Ibérica, disputada, este fim de semana, no circuito do Estoril, Manuel Alves voltou a ser um dos principais protagonistas. Sempre no pódio desde que se iniciou na competição promovida pela Porsche Motorsport – em Portimão, em Motorland e em Navarra –, o jovem piloto da Trofa garantiu agora o oitavo pódio consecutivo, fruto de mais dois segundos lugares alcançados na pista do Estoril.

Manuel Alves já venceu uma corrida em Motorland e esteve agora perto de repetir o feito na Corrida 1, mas acabou por ser um meritório segundo classificado, a escassos 0,237s do consagrado Francisco Mora, que, curiosamente, já foi ‘coach’ de Manuel Alves. Todavia, os dois segundos lugares revelaram-se muito importantes para o trofense, já que passou da terceira para a segunda posição da tabela classificativa da Porsche Sprint Challenge Ibérica, quer à geral, quer na categoria PROAM.

“Na Corrida 1, de facto, estive perto da vitória (a 0,237s) mas o Francisco Mora fez uma boa corrida, defendeu-se bem e mereceu ganhar”, sublinhou Manuel Alves, com o seu habitual fair-play. “No segundo dia de competição decidimos fazer algumas alterações no ‘set-up’ e resultou. Fiquei muito contente com a volta que fiz na Qualificação, com um tempo perto da pole-position. Na Corrida 2, eu e o Francisco Mora travamos tarde na primeira curva e eu caí para terceiro, mas depois, no decorrer da corrida, consegui passar o Pedro Salvador e terminei no segundo lugar, sendo, novamente, um resultado muito positivo”, concluiu Manuel Alves.