Porsche Sprint Challenge: Manuel Alves quer a reconquista do título
A temporada de 2025 da Porsche Sprint Challenge Ibérica atinge o seu ponto culminante este fim de semana, com a ronda decisiva a ter lugar no Autódromo do Estoril. O evento reúne a maior grelha da história da competição, sendo palco da disputa direta pelos títulos das principais categorias, reunindo pilotos de quatro continentes e intensificando a vertente estratégica e competitiva do campeonato.
Manuel Alves, piloto da LOB Motorsport, chega ao Estoril empatado na liderança da competição com Dylan Pereira, após a aplicação dos descartes, e tem como objetivo a renovação do título obtido em 2024. A sua experiência consolidada neste traçado constitui uma vantagem relevante perante o maior tráfego previsto em pista devido ao número recorde de inscritos. A decisão do campeonato será, em grande medida, determinada pela corrida Endurance, realçando o impacto das estratégias de equipa e da regularidade demonstrada ao longo do ano.
Na Categoria 2, reservada aos Porsche 992 GT3 Cup, a luta pelo título é centralizada precisamente no confronto entre Manuel Alves (250 pontos) e Dylan Pereira (244 pontos), havendo ainda cinquenta pontos em disputa nas duas corridas Sprint e na Endurance. A grelha regista uma presença internacional inédita, com equipas reforçadas e pilotos de destaque, numa edição que eleva a fasquia da competitividade da Porsche Sprint Challenge Ibérica a um patamar histórico.
A ronda final surge como um marco para o desporto motorizado nacional, não só pelo elevado número de participantes, mas também pelo nível de profissionalismo, emoção e cobertura mediática, com transmissão integral do evento.
Manuel Alves partilha: “Chegamos ao Estoril em primeiro do campeonato, empatados com o Dylan depois dos descartes, e vai ser um fim de semana numa pista conhecida. O Estoril é como uma casa para qualquer piloto português — é a pista onde mais voltas dei na minha carreira e onde sempre me senti muito confortável. Somos líderes, tanto individualmente como por equipas, e o objetivo é revalidar os títulos do ano passado. Vai ser um fim de semana duro, o nível competitivo nunca foi tão elevado, mas estamos focados no nosso trabalho e queremos muito fechar o ano com este título, para mim e para a LOB Motorsport. Vamos dar tudo e, no final, faremos as contas.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI