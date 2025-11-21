Porsche Sprint Challenge: Manuel Alves quer a reconquista do título

A temporada de 2025 da Porsche Sprint Challenge Ibérica atinge o seu ponto culminante este fim de semana, com a ronda decisiva a ter lugar no Autódromo do Estoril. O evento reúne a maior grelha da história da competição, sendo palco da disputa direta pelos títulos das principais categorias, reunindo pilotos de quatro continentes e intensificando a vertente estratégica e competitiva do campeonato.

​Manuel Alves, piloto da LOB Motorsport, chega ao Estoril empatado na liderança da competição com Dylan Pereira, após a aplicação dos descartes, e tem como objetivo a renovação do título obtido em 2024. A sua experiência consolidada neste traçado constitui uma vantagem relevante perante o maior tráfego previsto em pista devido ao número recorde de inscritos. A decisão do campeonato será, em grande medida, determinada pela corrida Endurance, realçando o impacto das estratégias de equipa e da regularidade demonstrada ao longo do ano.

Na Categoria 2, reservada aos Porsche 992 GT3 Cup, a luta pelo título é centralizada precisamente no confronto entre Manuel Alves (250 pontos) e Dylan Pereira (244 pontos), havendo ainda cinquenta pontos em disputa nas duas corridas Sprint e na Endurance. A grelha regista uma presença internacional inédita, com equipas reforçadas e pilotos de destaque, numa edição que eleva a fasquia da competitividade da Porsche Sprint Challenge Ibérica a um patamar histórico.

A ronda final surge como um marco para o desporto motorizado nacional, não só pelo elevado número de participantes, mas também pelo nível de profissionalismo, emoção e cobertura mediática, com transmissão integral do evento.

Manuel Alves partilha: “Chegamos ao Estoril em primeiro do campeonato, empatados com o Dylan depois dos descartes, e vai ser um fim de semana numa pista conhecida. O Estoril é como uma casa para qualquer piloto português — é a pista onde mais voltas dei na minha carreira e onde sempre me senti muito confortável. Somos líderes, tanto individualmente como por equipas, e o objetivo é revalidar os títulos do ano passado. Vai ser um fim de semana duro, o nível competitivo nunca foi tão elevado, mas estamos focados no nosso trabalho e queremos muito fechar o ano com este título, para mim e para a LOB Motorsport. Vamos dar tudo e, no final, faremos as contas.”