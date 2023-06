Porsche Sprint Challenge, Manuel Alves: “Não estou totalmente contente” | AutoSport

Manuel Alves tem sido um dos destaques da Porsche Sprint Challenge Ibérica. Depois da vitória e do pódio em Motorland, o piloto voltou a conquistar mais dois pódios, desta feita em Navarra,

Pela segunda vez consecutiva, Manuel Alves correu numa pista que desconhecia por completo, mas conseguiu estar muito competitivo e alcançou dois importantes terceiros lugares para as contas à geral da Porsche Sprint Challenge Ibérica, assim como para a classificação da categoria PROAM. Contudo, o jovem piloto da Trofa contou com um fim de semana duro em Navarra, dado que o traçado era muito

abrasivo e obrigava a uma gestão criteriosa dos pneus, para além das temperaturas elevadas que se fizeram sentir na região do País Basco.

“Adaptei-me relativamente bem à pista, mas era muito abrasiva e, juntamente com a minha equipa, a LOB Motorsport, tivemos que fazer uma boa gestão dos pneus. Mesmo assim, estivemos sempre próximos dos melhores tempos. No sábado, depois de ser o segundo mais rápido na Qualificação, garanti o terceiro lugar na Corrida 1, mas penso que poderia ter aproveitado melhor o facto de ter largado

da segunda posição, para alcançar outro resultado. Na Qualificação do segundo dia de competição, um carro mais lento tocou-me e retirou-me uma eventual possibilidade de conseguir a pole-position.

Na Corrida 2, voltei a ser terceiro classificado e o Francisco Mora ganhou bem, enquanto eu e o Pedro Salvador estivemos na luta pela segunda posição e, neste particular, julgo que a gestão de pneus foi

decisiva. Não estou totalmente contente, pois em Motorland ganhei uma corrida e fui segundo noutra, mas sinto-me muito satisfeito por estar a lutar pela vitória com dois grandes nomes do automobilismo

nacional. Parabéns ao Francisco Mora pelas duas vitórias.”