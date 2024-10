Porsche Sprint Challenge: Manuel Alves garante título no Grupo dos 991.2

Manuel Alves, jovem piloto da LOB Motorsport, garantiu o título no Grupo 991.2 da Porsche Sprint Challenge Ibérica após vencer as duas corridas da penúltima jornada em Jerez. Com isso, Alves somou 10 vitórias em 10 corridas no seu grupo, além de conquistar cinco poles. Ele foi dominante, vencendo todas as corridas à exceção de uma no geral, apesar de a competição atribuir títulos apenas por grupos.

Mesmo enfrentando uma amigdalite, Alves garantiu a pole e venceu a primeira corrida com tranquilidade. No domingo, com a sua condição física ainda mais debilitada, quase não participou da segunda corrida, mas conseguiu ir para a pista, largar de oitavo, subir ao segundo lugar rapidamente, e, após quatro voltas de ataque, assumiu a liderança para vencer novamente, consolidando o título e mais um fim de semana perfeito.

Com este resultado, Alves garantiu o título no Grupo dos 991.2:

“Foi um fim de semana muito duro. A amigdalite que me afetou, e ainda afeta, complicou muito o meu trabalho em pista. Na sexta-feira ainda consegui gerir a situação, mas no sábado já fiz a qualificação e a corrida 1 algo debilitado. No domingo cheguei ao circuito com 39.5° de febre e tive de ir ao centro médico. Felizmente, apesar deste contratempo, consegui vencer as duas corridas.

O título ficou confirmado na Corrida 1, mas queria muito fazer a Corrida 2 e tentar a vitória, o que acabei por conseguir, apesar da forte pressão do meu adversário. Terminei a corrida de rastos.

Com estes resultados, o título no Grupo dos 991.2 fica garantido, o que me deixa extremamente satisfeito. Fico ainda mais contente por conseguir até agora nove vitórias à geral em dez possíveis, o que me deixaria também na liderança de uma classificação à geral, se ela existisse.

É um título que me deixa muito orgulhoso, que comprova a minha evolução como piloto. Estou muito feliz e quero dar uma palavra de apreço à LOB Motorsport, que esteve irrepreensível ao longo de toda a época e, por isso, também conseguiram o título por equipas. Os meus parabéns a esta fantástica estrutura, uma segunda família para mim.

Quero agradecer à minha família, namorada e amigos mais próximos, que me acompanharam nesta caminhada e que me ajudaram nos bons e nos maus momentos, como foi este fim de semana. Queria também dedicar este título ao meu tio, uma pessoa muito importante para mim. Todas as vitórias, todos os títulos que poderei vir a conquistar serão também dele.

Por fim, queria enviar um abraço ao Vasco Barros, que perdeu a sua avó. Neste momento de dor, queria enviar-lhe muita força.

Vamos para Barcelona focados em fazer o melhor e o título não nos retira a vontade de fazer o melhor possível e terminar a época em grande.”

A derradeira jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica está agendada para os dias 8 e 9 de novembro.