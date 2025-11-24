Porsche Sprint Challenge: Manuel Alves é bicampeão

A temporada 2025 da Porsche Sprint Challenge Ibérica terminou de forma emocionante. O título da Categoria 2 (Porsche 992 GT3 Cup) foi decidido apenas na última prova: uma corrida de resistência de 50 minutos no Autódromo do Estoril. Manuel Alves e Dylan Pereira chegaram empatados após os descartes, sabendo que quem ficasse à frente seria o campeão. Depois de cinco etapas em circuitos internacionais e as duas corridas Sprint da etapa final em Cascais, os dois estavam em perfeita igualdade. O clima no Estoril era de grande expectativa, com milhares de entusiastas e proprietários Porsche presentes num dos maiores encontros da marca em Portugal.

Alves em vantagem desde o início

A formação da grelha indicava uma corrida muito disputada. O Porsche nº 22 da GT Corse (Barambio Perea / García Menéndez) largou da pole, seguido pela LMR Motorsport na primeira linha. Manuel Alves, candidato ao título, partia da segunda fila com o Porsche nº 1, enquanto a dupla André Fernandes / Dylan Pereira (Porsche nº 17) começava bem atrás. A estratégia da AF & V Motorsport era clara: Fernandes deveria recuperar posições antes da paragem obrigatória, para que Pereira pudesse tentar uma forte recuperação na segunda metade da prova.

A corrida começou com Alejandro Barambio Perea na frente, mas Manuel Alves rapidamente mostrou melhor ritmo e assumiu a liderança, seguido por Leandro Martins. André Fernandes avançava de forma consistente no pelotão. Um forte acidente com o carro de Vasco e Luís Barros provocou a entrada do Safety Car, eliminando a vantagem de Alves. A neutralização trouxe nova incerteza, especialmente com o surgimento de chuva leve em partes do circuito, enquanto todos permaneciam com pneus slick.

Chuva complicou a tarefa

Após o recomeço com a pista parcialmente molhada, Leandro Martins assumiu a liderança antes da fase de paragens obrigatórias. Com as trocas de pilotos, Dylan Pereira passou a conduzir o Porsche nº 17, enquanto Borja García assumiu o nº 22 e Dieter Svepes o LMR nº 4. Manuel Alves voltou rapidamente à pista e iniciou um intenso duelo com Pereira, marcado por várias tentativas de ultrapassagem, sempre defendidas com precisão. A disputa permitiu que Borja García abrisse quatro segundos na liderança. No entanto, um novo acidente — desta vez com o carro de Luís e Diogo Rocha — provocou outra intervenção do Safety Car, embora sem ferimentos para o piloto.

Bandeira vermelha no final

A corrida foi interrompida por bandeira vermelha e dada como concluída. A GT Corse, com a dupla Barambio Perea / Borja García, garantiu a vitória. Manuel Alves terminou em segundo, à frente de Fernandes / Pereira. Ao terminar à frente do rival direto, Alves sagrou-se bicampeão da Porsche Sprint Challenge Ibérica. André Fernandes conquistou ainda o título da Classe AM graças ao terceiro lugar geral.

Na Categoria 1 (Porsche 991 GT3 Cup), a Monteiros Competições dominou o pódio: Nuno Inocêncio venceu com uma atuação sólida, seguido da dupla Chloe Grant / Alexia Danielsson e de Rui Miritta / Francisco Moura.

Na Ladies Cup, Francisca Queiroz triunfou na corrida Endurance, terminando no top 6 geral, com Grant / Danielsson em segundo e Sánchez Iglesias / Camps em terceiro.

Nas Classes, a lógica manteve-se: Barambio Perea / García venceram a PRO-AM, André Fernandes confirmou o título AM e Nuno Inocêncio voltou a dominar a Classe GD.

A temporada 2025 terminou com um saldo muito positivo, reunindo doze nacionalidades, pilotos de quatro continentes e demonstrando um crescimento competitivo notável, consolidando a Porsche Sprint Challenge Ibérica como uma referência no cenário de GT europeu.