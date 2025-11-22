Porsche Sprint Challenge: Manuel Alves domina Quali 1 atribulada

O fim de semana decisivo da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025 iniciou-se intensamente no Autódromo do Estoril, com a sessão inaugural de qualificação marcada por forte competitividade entre os 22 pilotos participantes. Durante os 15 minutos da Qualificação 1, que define a grelha da Sprint Race 1, o ritmo foi frequentemente interrompido devido a duas bandeiras vermelhas, resultantes de incidentes independentes sem consequências físicas para os pilotos. Estas interrupções trouxeram exigências acrescidas na gestão da pressão, temperatura dos pneus e margem de erro, afetando o desempenho dos principais candidatos à pole-position.

Alves intocável no Estoril

Manuel Alves destacou-se de forma incontestável na sessão de qualificação, exibindo total domínio desportivo. O piloto português, líder do campeonato da Categoria 2 e representante da LOB Motorsport, assumiu o controlo desde os instantes iniciais e respondeu com segurança às tentativas de aproximação dos seus adversários. Alves assegurou a pole-position ao registar 1:34.179, mantendo-se durante toda a sessão entre oito décimos e um segundo mais rápido do que qualquer outro piloto em pista, sublinhando a sua intenção de defender a liderança com autoridade no Estoril.

Barambio na primeira linha; Sacha Barucq destaca-se

A primeira linha da grelha vai ser formada por Alejandro Barambio Perea, da GT Corse, que conseguiu aproximar-se mais do ritmo de Manuel Alves, terminando a sessão a 777 milésimos do líder graças a uma volta particularmente sólida num contexto de grande disputa entre candidatos ao top 5. Em terceiro ficou Sacha Hebrard Barucq, também da GT Corse, ao volante do Porsche nº 15, que se destacou pela consistência e velocidade, ficando a cerca de um segundo da pole e menos de três décimos do seu colega de equipa.

A quarta posição pertence ao português José Barros, da AF & V Motorsport, que evidenciou regularidade apesar das interrupções, enquanto Jorge Ramirez, da RGB Racing Team, encerrou o top 5 a 1,7 segundos de Alves, assegurando lugar na frente da grelha para a corrida marcada para esta tarde

Categoria 1: Vasco Barros regressa em grande plano

Vasco Barros foi o mais rápido entre os Porsche 991 GT3 Cup da Categoria 1, pilotando o carro da LOB Motorsport que partilha com Luís Barros e garantindo o sexto lugar absoluto, o que lhe concede a liderança da categoria para a Sprint Race 1. Na Ladies Cup, Chloe Grant, da Monteiros Competições, teve uma qualificação notável, sendo a piloto feminina mais rápida e conquistando ainda o nono lugar à geral com grande consistência e competitividade.

A segunda sessão de qualificação, que irá definir a grelha para a Sprint Race 2 de domingo, será realizada ao início da tarde. O foco estará na Sprint Race 1, que acontece às 16h35 como a primeira corrida da grande final da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025. O ambiente no Estoril é de celebração, com sol, frio ligeiro e o maior encontro de proprietários Porsche em Portugal, tornando esta uma edição inédita da competição.