Porsche Sprint Challenge: Kika Queiroz mantém aposta

Francisca “Kika” Queiroz regressa ao Porsche Sprint Challenge Ibérica em 2026 para defender o título da Ladies Cup, mantendo-se ao volante pela LOB Motorsport. A piloto portuguesa, de 19 anos, prepara-se para a sua terceira época consecutiva na competição.

Natural de Braga, Kika Queiroz volta a competir com a equipa que tem acompanhado a sua evolução no universo Porsche, depois de conquistar a Ladies Cup nas duas últimas temporadas. A piloto afirma-se como uma das jovens promessas do automobilismo ibérico, tendo iniciado a sua carreira no karting, onde venceu três títulos nacionais femininos consecutivos, nas competições CPK e Rotax.

A transição para os GT marcou uma nova fase no seu percurso, evidenciada pela rápida adaptação a carros mais exigentes. Desde a estreia no Porsche Sprint Challenge Ibérica, em 2024, Queiroz tem demonstrado progressão consistente.

Nas temporadas de 2024 e 2025, destacou-se como a principal piloto feminina do campeonato, vencendo a Ladies Cup em ambas as épocas e alcançando vários pódios na sua classe. Em 2024, conquistou o título feminino ao volante do Porsche 991.2 na categoria AM, repetindo o feito em 2025 com o Porsche 992.

A continuidade em 2026 representa mais um passo na evolução da piloto portuguesa, que ambiciona aproximar-se dos lugares cimeiros numa grelha cada vez mais competitiva e internacional.

Francisca Queiroz afirmou: “Estou muito entusiasmada com a época de 2026 — representa um passo importante no meu desenvolvimento e quero lutar de forma consistente pelos melhores resultados possíveis. O objetivo é claro: ser mais rápida, mais consistente e estar mais próxima da frente. O acordo entre o Porsche Sprint Challenge Ibérica e a Media Capital também é uma excelente notícia para todos nós. Ter as corridas transmitidas em direto e maior exposição mediática vai ajudar a aumentar a visibilidade do campeonato, dos pilotos e dos nossos patrocinadores.”