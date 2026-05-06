Porsche Sprint Challenge: Jovem do programa T1D Racers, para pilotos com Diabetes Tipo 1, vai testar no Estoril

O motorsport continua a ser uma montra da excelência humana. São já inúmeros os casos de pilotos que competem mesmo com limitações físicas, ou sendo portadores de doenças que afetam o seu dia a dia. Este fim de semana, no Estoril, Collin Lloyd estará integrado na ronda 2 da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2026, que pode ser um ponto de viragem na carreira do jovem piloto norte-americano.

A Porsche Sprint Challenge Ibérica continua a tentar atrair talento emergente de mercados como o norte‑americano. A segunda ronda da temporada de 2026, no Estoril, será um novo marco desse processo, com a presença de Collin Lloyd para um teste ao volante de um Porsche de competição. Com apenas 18 anos, o piloto é um dos nomes em ascensão no karting dos Estados Unidos e integra o projeto T1D Racers, organização dedicada a apoiar jovens pilotos com Diabetes Tipo 1 através do desporto automóvel.

Fundada em Miami em 2017, a T1D Racers tem crescido como plataforma internacional, ligando pilotos e famílias de diferentes países e promovendo o automobilismo como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e superação. Para Lloyd, este teste em solo português representa um passo significativo na sua evolução, depois de somar vitórias e títulos nacionais nos EUA e se afirmar como um dos mais competitivos da sua geração. Para além do rendimento em pista, o jovem norte‑americano assume também um papel ativo como mentor e embaixador, promovendo a inclusão e inspirando outros jovens atletas a ultrapassar desafios pessoais e de saúde.

“Esta oportunidade é mais do que um teste. É um sinal claro de que o trabalho e a dedicação podem abrir portas a nível internacional”, afirma Collin Lloyd. “A Diabetes Tipo 1 faz parte da minha vida, mas não define os meus limites.”

Para José Monroy, Series Manager da Porsche Sprint Challenge Ibérica, esta presença reforça o posicionamento do campeonato: “A capacidade de atrair talento de mercados como os Estados Unidos demonstra o crescimento e a relevância internacional da Porsche Sprint Challenge Ibérica. Mas, neste caso, há também um significado especial. É muito positivo poder receber um jovem piloto como o Collin, que para além do seu talento em pista é também um exemplo de superação e um embaixador de uma causa importante. Queremos ser uma plataforma onde o talento encontra oportunidades reais, independentemente dos desafios, e onde histórias como esta possam inspirar outros.”